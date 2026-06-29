OSC, la orquesta que descentraliza la clásica y que pondrá L’Hospitalet en el mapa musical

La Orquesta Sinfónica Catalana (OSC) quiere convertirse en formación residente de uno de los dos grandes teatros que abrirá L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) durante los próximos años, un proyecto con el que apuesta por “descentralizar” la oferta de música clásica y situar la ciudad en el “punto de mira” cultural. “L’Hospitalet es la segunda ciudad de Catalunya y se merece tener una formación sinfónica estable”, asegura a EFE el fundador y director de la orquesta, Enric Gavaldà, sobre una residencia que está convencido que aportará “identidad cultural, proyección exterior y oportunidades al talento local” en la ciudad, cuna del conjunto.

El proyecto, impulsado junto al ayuntamiento de la localidad, prevé que la orquesta se establezca en el histórico teatro Joventut, cuyas reformas se espera que terminen a inicios de 2028, o en el futuro auditorio que el pasado diciembre el pleno municipal de la ciudad aprobó construir en la carretera del Mig, en el barrio del centro.

“En julio nos reuniremos con el ayuntamiento para empezar a hablar de opciones, calendarios y maneras de colaborar más activamente”, avanza el maestro, que explica que el destino final de la orquesta dependerá de las estimaciones de las obras, pero reconoce que, aunque cualquiera de los dos equipamientos les satisfaría, residir en el auditorio “sería ideal” por su calidad acústica y aforo mayor.

El vínculo con L’Hospitalet

Para la Orquesta Sinfónica Catalana, que desde que nació en 2023 actúa mayoritariamente fuera de L’Hospitalet, convertirse en formación residente supondría poder vincularse “mucho más” a la ciudad y “crear un público ahí”, sostiene Gavaldà. “El publico de L’Hospitalet no está aficionado a la música clásica porque para escucharla se tiene que desplazar”, señala el director, quien opina que Barcelona tiene una “oferta desbordada” que se debería descentralizar con propuestas similares en otras localidades donde, sin necesidad de “competir” con la capital, los ciudadanos también puedan disfrutar de cultura “de alta calidad”.

Propuestas que, según el maestro, su orquesta podría ampliar en caso de ser residente, complementando el actual repertorio clásico con música de cine, ballet o musicales, además de consolidar su apuesta fundacional por la “visibilización” de compositores catalanes, como Enric Morera, Eduard Toldrà o Salvador Brotons, de quien interpretaron ‘Obertura Costa Brava’ el pasado 7 de junio en L’Auditori de Barcelona.

Contar con un conjunto sinfónico residente, añade Gavaldà, daría a los músicos hospitalenses y de los alrededores la oportunidad de “establecerse” en una orquesta profesional y poder “ganarse la vida” en un contexto de difícil acceso a dichas formaciones donde muchos acaban teniendo que marcharse fuera para trabajar.

Identidad, imagen y estabilidad

“Ya somos la Orquesta Sinfónica Catalana de L’Hospitalet, pero tener una sede da una imagen, una identidad y, sobre todo, estabilidad”, cuenta el maestro, argumentando que una formación profesional como la que dirige “necesita” un lugar con buena acústica donde poder ensayar semanalmente y programar temporadas completas.

El conjunto hospitalense, sin embargo, trabaja de momento por proyectos, convocando a los músicos dependiendo de las características de cada propuesta —desde cuartetos a conciertos con cincuenta intérpretes— y ensayando en locales de entidades de la ciudad, como el de la asociación para personas con diversidad funcional Alpi, donde prepararon la Novena Sinfonía de Beethoven para presentarla, junto a la obra de Brotons, en L’Auditori de Barcelona.

“Nos falta estabilidad”, lamenta Gavaldà, que aspira a convertir los quince conciertos que hace anualmente la orquesta en los más de cincuenta que realizan las formaciones sinfónicas profesionales, algo que requiere no solo de una plantilla de músicos fija, sino también de la seguridad económica para mantenerla y de un lugar que garantice la programación de sus proyectos. Condiciones de las que actualmente tan solo gozan dos formaciones en Catalunya, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC), establecida en L’Auditori, y la Orquesta del Gran Teatre del Liceu, detalla el maestro.

Casi tres años de trayectoria

Constituida a finales de 2023, la OSC nació con la voluntad de dotar a L’Hospitalet de una orquesta sinfónica profesional con un repertorio variado que acogiese al talento musical, fuese catalán o extranjero, joven o con mayor experiencia. Durante sus casi tres años de trayectoria, la formación ha actuado en escenarios como el de L’Auditori, el teatro Joventut o la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, además de desarrollar proyectos con escuelas y colaborar con entidades sociales.

Actualmente, el conjunto está preparando una nueva versión del ‘Réquiem’, de Mozart, una obra “maravillosa y llena de intensidad” que volverá a interpretar entre noviembre y enero en Barcelona, el Prat del Llobregat y Cornellà con la intención, asegura su director, de “convertirla en una tradición” de la orquesta.