La marca de juguetes eróticos Satisfyer abrirá una nueva tienda en la Rambla de Barcelona

La marca de juguetes sexuales Satisfyer prosigue su implantación con tiendas a pie de calle en Barcelona con un sonado desembarco en plena Rambla, que tendrá lugar el próximo otoño. La fachada de su nuevo local ya anuncia la apertura, a falta de que se lleven a cabo las obras para acondicionar el local.

La firma especializada en succionadores de clítoris y vibradores que hace años revolucionó la sexualidad femenina abrió su primera tienda propia física en la ciudad el pasado diciembre con un outlet con permanentes ofertas. Ya entonces anunciaron su intención de expandirse con más establecimientos para acercar los productos a los compradores.

En la nueva tienda, en el número 68 de la Rambla, antaño se ubicó la perfumería Prat, a la que luego seguiría una tienda de merchandising del RCDE Espanyol, y más tarde una etapa como 'sex shop'. Pero ahora llevaba varios meses cerrada, señalan desde la asociación Amics de la Rambla. La nueva inicitiva resucitará un local en un tramo muy concurrido, a pocos metros del McDonald's. Y será sin duda un nuevo imán de público, en un momento en que las obras del eje están en su recta final y se prevé una revitalización económica.

Segundo espacio en el Gòtic

El futuro estreno se suma al establecimiento con el que Satisfyer (de la empresa Triple A Internetshops GmbH) aterrizó en el barrio Gòtic a finales de 2025. Lo eligió como escaparate internacional, tanto para compradores locales como para los miles de turistas que lo recorren a diario, en el número 21 de la calle de Portaferrissa. Allí cuenta con 83 metros cuadrados, donde se exponen cientos de modelos de vibradores, dildos, succionadores y mucho más, desde las primeras ediciones a las últimas.

Como explicó este diario, el formato 'outlet' no implica ninguna tara ni material descatalogado. Pero posibilita una experiencia inmersiva en todo su surtido con el reclamo de poder comprar más por menos dinero, ya que si se compran dos o tres productos suman sucesivos descuentos. Mantienen los 15 años de garantía habituales.

Hace un año la compañía anunció que tenía previsto abrir 50 tiendas propias en ciudades como Barcelona, Frankfurt o Miami. Pensaba invertir 750 millones de euros para reforzar su presencia física y lograr una conexión más directa con el consumidor.

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Sus juguetes han llegado hasta ahora a millones de domicilios de más de 100 países, sobre todo por compra online o adquiridos en 'sexshops'. Pero su reto es crecer a través del canal comercial convencional a pie de calle.