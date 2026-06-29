Nace una iniciativa para fortalecer en Barcelona el comercio de proximidad en los barrios

El 3, 4, 10 y 11 de julio se celebrará la primera edición de Barris Vius, una iniciativa que nace con el objetivo de fortalecer el comercio de proximidad mediante distintas iniciativas. Impulsado por Vuélvete Local, la programación combinará acciones dirigidas tanto a residentes, generando nuevas oportunidades para los pequeños negocios y poniendo en valor su papel en la vida de los barrios, como a visitantes, acercando nuevos públicos al comercio de proximidad y promoviendo una manera más cercana de descubrir la ciudad.

Barris Vius contará con diversas acciones repartidas a lo largo de la jornada. Por las mañanas, Tourists Treat Us Like Home invitará a las personas que visitan Barcelona a incorporar el comercio local a su experiencia de viaje. La campaña propone descubrir cafeterías, librerías, tiendas y pequeños negocios independientes del entorno, poniendo en valor la identidad comercial de cada zona y promoviendo un consumo que también beneficie a la economía local.

Por las tardes, Art al Comerç convertirá varios comercios en espacios de exposición para artistas emergentes. Además de acoger las obras, cada establecimiento organizará una actividad propia —como una charla, una demostración, un taller o una experiencia relacionada con la su actividad— para acercar su oficio a la ciudadanía y favorecer que nuevas personas descubran el valor del comercio de proximidad.

El proyecto se llevará a cabo con la colaboración de Hemera Hub, una asociación cultural sin ánimo de lucro de Barcelona. También como parte de esta primera edición, Barris Vius incorpora también una colaboración con el Poble Espanyol, ubicado en la montaña de Montjuic, el museo arquitectónico incluye habitualmente talleres de artesanía, el 25 de julio ofrecerá una visita guiada a sus talleres artesanales.

App que se usará para llegar a las actividades de la ciudad. / Vuélvete Local

Las personas que reserven la actividad a través de Barris Vius podrán acceder a condiciones especiales. Toda la programación e información sobre las actividades se puede consultar en su web.

Impulsado por Laura Fernández, Sara Palazón y Laia Martínez, Vuélvete Local es una plataforma digital y aplicación móvil gratuita, nacida en Barcelona y une comercios con usuarios. Entre sus funciones, incluye un mapa interactivo, el cual permite explorar y descubrir comercios locales, y un chat de comunicación directa, de forma que los usuarios pueden comunicarse directamente con los comerciantes. Con esta primera edición, Barris Vius inicia un programa que espera seguir acercando el comercio local a la ciudadanía.