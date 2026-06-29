Durante la madrugada
Un incendio y una avería dejan sin luz a unos 87.000 vecinos del área de Barcelona
Sendas incidencias en dos subestaciones eléctricas han provocado el corte del suministro, que ha afectado a vecinos de la capital catalana, L'Hospitalet y Cornellà
Barcelona recupera la luz tras un apagón que ha afectado a 90.000 clientes
Dos incidencias en dos subestaciones eléctricas, no relacionadas pero prácticamente simultáneas, han dejado sin suministro a unos 87.000 vecinos del área de Barcelona durante la madrugada de lunes, según han confirmado fuentes de Endesa, que asimismo declaran que los clientes han recuperado ya el servicio.
El primero de los incidentes ha tenido lugar en una subestación eléctrica cercana al Hospital de Bellvitge, a las 00:22 horas de la madrugada de este lunes. Se ha producido un incendio en uno de los transformadores de la subestación, por motivos que aún se desconocen, que ha dejado sin luz a unos 68.000 clientes de Cornellà de Llobregat, Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. Fuentes de la compañía señalan que la incidencia fue resuelta en aproximadamente 40 minutos.
Con apenas diez minutos de diferencia, a las 00:31 horas, una avería en la subestación de Collblanc, también en L'Hospitalet, ha provocado la desconexión de uno de los transformadores. Unos 19.000 clientes del mismo ámbito geográfico se han quedado sin suministro eléctrico. En este caso, la incidencia fue resuelta en unos 20 minutos, apunta la compañía.
Entre ambas incidencias, el número de abonados que se han quedado sin suministro alcanza las 87.000 personas, aunque el hecho que la avería se produjese durante la noche, con muchos vecinos durmiendo y los comercios cerrados, ha rebajado la afectación en los clientes.
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