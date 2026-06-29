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Del 2 al 4 de julio

Una docena de propuestas llenarán las calles de L'Hospitalet de Llobregat en el festival 'Per Amor al Hart'

La cita de artes de calle apuesta por la mirada femenina en las artes escénicas, con circo actual, danza urbana y contemporánea, y música en vivo

CONTEXTO | Dansa metropolitana apuesta por las mujeres y la danza en libertad

Espectáculo de danza de otra edición.

Espectáculo de danza de otra edición. / Javisfoto

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Barcelona
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Las calles de L'Hospitalet de Llobregat acogerán del 2 al 4 de julio la XXII edición del festival de artes de calle Per Amor a l'Hart. La cita apuesta por la mirada femenina en las artes escénicas, con circo actual, danza urbana y contemporánea, y música en vivo, convertido en un espacio de encuentro, exhibición e intercambio para creadoras, profesionales y público, tanto de la ciudad como especializado, de tolerancia e inclusión, e intergeneracional.

La cita se llevará a cabo en los Jardines de Can Sumarro, la Plaza Lluís Companys y Jover, la Rambla Marina, y consolidando nuevas localizaciones como los Jardines Pablo Picasso. La programación la configuran otras compañías, como el dúo Conhort con 'Hotel Iocandi', y propuestas de mayor formato como Flying Pimkies o Eunoia Kolectiva, compañías de circo de Catalunya con propuestas y técnicas de gran calidad.

En esta edición se han programado compañías catalanas y extranjeras, con una inauguración a cargo de la francesa Cía. I. Si, con 'Le Dernier Concert', el jueves a las 20:00 h en la explanada ante Polideportivo del centro. El primer día, como espectáculo de pequeño formato, la compañía navarra Estefanía de Paz ofrecerá una propuesta que narra una historia llena de belleza amarga, poesía, circo y guerra, desde el lenguaje de objetos.

El segundo día, en el espacio Germinarts se concentrarán tres actuaciones de las compañías Ratafria Circ, Maria Arronis y Gregorio Torchia, mientras que por la noche las propuestas musicales serán las protagonistas, con Barrio Adentro y Balkumbia, en un formato de proximidad. Por su parte, los gallegos Colectivo Glovo presentarán 'Alleo'.

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En la última jornada, la compañía Trasla2 llevarán a la ciudad su nuevo espectáculo, 'Securitas Service', que combina teatro físico, circo, movimiento, humor y sátira política. 'Manifesto' es la propuesta de Àngel Duran, donde cinco cuerpos en escena convocan el espíritu de las subculturas y transformarán el espacio público, mientras que 'Attractio', del dúo de Paula Sánchez & Matilde Cassini, llega tras ganar el Estrena't Dansa de Casa Groga, en Barcelona.

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