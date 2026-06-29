Comienzan las obras de remodelación de la estación de autobuses de Vilanova i la Geltrú

La estación de autobuses de Vilanova i la Geltrú será remodelada; y las obras, a cargo de la Generalitat, darán inicio en los próximos días. Concretamente, se construirán dos nuevos andenes, se repararán las actuales marquesinas, se renovarán varios tramos del pavimento y se instalará un nuevo módulo de servicios sanitarios destinado a los conductores de taxis y autobuses.

El Ayuntamiento de Vilanova ha explicado que para poder ejecutar los trabajos previos, a partir de lunes se quedan suprimidas las plazas de aparcamiento situadas en la avenida del Ferrocarril, así como las plazas de estacionamiento de motocicletas ubicadas en ambos laterales del monumento a los propulsores del tren. También quedarán afectadas las plazas reservadas para personas con movilidad reducida situadas en este ámbito. Sin embargo, continuarán dando servicio la estación de bicicletas y el aparcamiento para motos. Asimismo, señala el Ayuntamiento de Vilanova en un comunicado, en todo momento se mantendrá el acceso al aparcamiento de la estación de Renfe.

Traslado de las paradas de autobús

Una vez realizados los trabajos preliminares, las obras principales arrancarán a partir del 6 de julio. Ello obliga a trasladar temporalmente "la mayoría de las paradas de autobús" a las avenidas de Víctor Balaguer y del Ferrocarril, asegura el gobierno municipal. Así, la avenida de Víctor Balaguer concentrará las llegadas y salidas de los autobuses interurbanos; en la avenida del Ferrocarril se ubicarán las paradas de los servicios Exprés y de las líneas L68 y L72; mientras que el resto de servicios se adaptarán a la nueva configuración provisional de la terminal.

Para "minimizar las afectaciones al servicio de autobuses y mantener la circulación de vehículos por la plaza de Eduard Maristany", las obras se desarrollarán en dos fases. En primer lugar, se construirán los dos nuevos andenes y se reformará el andén norte, el más alejado del edificio de la estación. La segunda fase se centrará en la remodelación del andén situado ante la estación.

A lo largo de toda la obra también se repararán las marquesinas actuales, se corregirán varios puntos del pavimento que presentan hundimientos y se instalará un nuevo módulo de servicios sanitarios para el personal del transporte público. El consistorio señala que las obras no afectarán el servicio de taxi, que se mantendrá al mismo lugar.

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Pese a las obras, los vehículos podrán seguir circulando por el entorno de la plaza, con algunas restricciones puntuales. El acceso a la estación se hará desde la calle del Forn del Vidre, a la altura de la avenida de Víctor Balaguer. Para salir, el ayuntamiento indica que se podrá usar la avenida del Ferrocarril o bien volver en dirección a Cubelles por la misma calle del Forn del Vidre.