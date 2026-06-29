Barcelona y Madrid pueden perder hasta 8.000 y 41.000 aparcamientos por el aumento del tamaño de los coches

Barcelona cuenta con unas 90.200 plazas de aparcamiento en la vía pública, contando la zona azul, el área verde y el no regulado. No obstante, el incesante crecimiento del tamaño de los coches nuevos, que se alargan 1,2 centímetros cada año que pasa, hará que la ciudad vea disminuidas entre 5.200 y 8.600 sus plazas de aquí a 2040.

El cálculo lo han realizado Transport&Environment y Clean Cities, organizaciones no gubernamentales que promueven una movilidad sostenible, que indican que, al igual que Barcelona, todas las ciudades europeas perderán entre un 8,5% y un 14% de sus plazas en la vía pública si el tamaño de los coches sigue aumentando sin control. Madrid, por su parte, perdería unas 41.000 plazas.

A pesar de que el tamaño de las familias y la ocupación de los coches están disminuyendo, “los fabricantes han dejado de producir coches pequeños para obtener mayores beneficios con los vehículos más grandes”, señalan fuentes de T&E. La longitud ha pasado de los 4,09 metros de media en el año 2000 a los 4,38 actuales, y sigue creciendo. El ancho, de 1,69 a 1,82 metros. Asimismo, la altura del vehículo, y también del capó, aumenta 0,5 centímetros al año.

"Redimensionamiento adecuado"

Para T&E, las políticas públicas deberían empujar hacia un nuevo redimensionamiento, para volver al menos hacia los 4,25 centímetros de largo. La actual tendencia hacia coches cada vez más grandes, que considera de un mayor riesgo para la seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas y ciclomotores, podría sumar 400 muertes adicionales en la vía pública en toda Europa para 2040, en comparación con un escenario de lo indica que sería un “redimensionamiento adecuado”.

El aumento de la altura de los capós, que se prevé que alcance una media de 86,2 cm en el parque automovilístico para 2040, supone un riesgo especial para los niños.

El aumento de la altura de los capós, que se prevé que alcance una media de 86,2 cm en el parque automovilístico para 2040, supone un peligro especial para los niños, indica el estudio, ya que debido a su altura no son perceptibles desde el asiento de la persona que conduce y el impacto lo reciben en la cabeza o el torso.

"Tras 25 años de crecimiento imparable" las ciudades "están cada vez más dominadas por enormes todoterrenos que suponen un peligro físico para el resto de usuarios", considera la directora de T&E en España, Isabell Büschel, que lamenta que los municipios "se ven presionados para ampliar las plazas de aparcamiento sacrificando el espacio público" en favor de unos vehículos que provocan más problemas.

Noticias relacionadas

La coordinadora de Clean Cities en España, Carmen Duce, apunta a estrategias de ciudades como París, que están considerando tarifas diferenciadas para el aparcamiento para una redistribución justa de ese espacio limitado.