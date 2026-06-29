El AMB consolidará un parque fluvial en Ripollet entre los ríos Sec y Ripoll

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha comenzado las obras para transformar el espacio en la confluencia de los ríos Sec y Ripoll y el parque de Maria Regordosa i del Masot, en el municipio de Ripollet, en un gran parque fluvial que reforzará la conexión entre la ciudad y su entorno natural.

Luis Tirado, alcalde de Ripollet, afirma que la conexión entre los ríos Sec y Ripoll, y el parque de Maria Regordosa i del Masot, el futuro hospital comarcal y el centro urbano creará un nuevo eje vertebrador para Ripollet y para el conjunto de la comarca del Vallès Occidental, una transformación estratégica que mejorará la movilidad a gran pie y en bicicleta, recuperará ambientalmente un entorno fluviales”.

Recreación de una de las zonas que generará la actuación. / AMB

Transformación supramunicipal

Antonio Balmón, vicepresidente ejecutivo del AMB, defiende este proyecto como ejemplo de las actuaciones que hace esta Administración supramunicipal: "Proyectos como éste catalizan una transformación que va más allá de la intervención urbanística. Articular y conectar el territorio, hacerlo más verde y sostenible, repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y, en consecuencia, favorece una sociedad más inclusiva y cohesionada".

La actuación, incluida en el Programa de actuaciones en paisajes naturales y urbanos (PSG), comprende un ámbito de 18.000 m2 y supondrá una inversión de cerca de 1,5 millones de euros, cofinanciados entre el AMB y el Ayuntamiento de Ripollet a partes iguales. El Ayuntamiento financiará la parte que le corresponda con una subvención de 750.000 euros otorgada por la Diputació de Barcelona. El objetivo principal de la intervención es la restauración ecológica de un tramo del río Sec, con el objetivo de recuperar su función como corredor natural y favorecer la biodiversidad de ribera.

Paisaje degradado

La canalización de los ríos Sec y Ripoll ha generado un paisaje degradado, caracterizado por zonas erosionadas, la presencia de vegetación invasora y la aparición de usos indebidos, desvinculando completamente el espacio público del entorno natural. Para revertir esta situación, el proyecto prevé eliminar los elementos que constituyen barreras físicas y visuales, tales como taludes de hormigón, y remodelar la topografía del ámbito para restablecer la conexión entre el parque y el espacio fluvial. Esta nueva planificación permitirá, al mismo tiempo, crear zonas de refugio para la fauna y espacios de laminación y aprovechamiento del agua de la lluvia, que favorecerán la implantación de nueva vegetación autóctona y la mejora de la biodiversidad del entorno.

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Recreación del parque fluvial que se creará en la zona. / AMB

La intervención incluye la construcción de un nuevo paso fluvial inundable sobre el río Ripoll, que completará el eslabón verde del municipio. Esta nueva conexión favorecerá la movilidad a pie y en bicicleta entre las dos orillas y permitirá enlazar el parque de Maria Regordosa y del Masot, el futuro hospital comarcal y el centro urbano de Ripollet. Gracias a las actuaciones se podrá recuperar ambientalmente este espacio estratégico, actualmente fragmentado por infraestructuras viarias y edificaciones que dificultan la continuidad y relación entre el parque, el espacio fluvial y el tejido urbano.