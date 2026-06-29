La policía halla restos de consumo de gas de la risa en el coche que causó la colisión con dos muertos en Barcelona

La investigación abierta por el choque mortal en el barrio del Poblenou que causó dos muertos este domingo en Barcelona apunta a que el coductor que huyó de los Mossos d’Esquadra había consumido presuntamente gas de la risa. La sustancia, también conocida como óxido nitroso, ha ganado notoriedad entre los jóvenes que lo adquieren a un precio bajo en torno a discotecas y zonas habituales de botellones, por inducir a un estado de euforia acompañado de risas incontrolables que dura unos minutos. Distintas fuentes policiales consultadas por EL PERIÓDICO afirman que se halló material asociado al consumo del gas usado como estupefaciente en los restos del vehículo destrozado del fugitivo, que causó el accidente en el que él mismo falleció. Además, provocó la muerte del conductor de un coche detenido en un semáforo y que su acompañante resultase herida de gravedad.

Según algunas fuentes próximas a las pesquisas, en el automóvil del hombre que condujo de forma temeraria por el distrito de Sant Martí escapando de los agentes se localizó al menos una bombona o un dispensador de gas de la risa y un globo con el que el supuestamente inhaló la sustancia. Los consumidores que recurren a esta práctica peligrosa para la salud inflan el globo con el óxido nitroso con que el cartucho va cargado y lo aspiran llevándose el globo a la boca.

Por ahora, el fallecido causante de la colisión no ha sido todavía identificado. Sí se sabe que el vehículo al que iba al volante tenía matrícula francesa.

Comportamiento sospechoso

La persecución que acabó en siniestro mortal se inició después de que trabajadores del hotel Hilton de Diagonal Mar echaran al piloto del garaje del establecimiento, por conducir de forma errática y peligrosa. Aun más, explicaron que mostraba una actitud extraña. Después de que el personal del hotel alertaran a la policía, el conductor emprendió la huida a gran velocidad, arrolló motocicletas, circuló en contradirección e invadió la acera en algunos tramos, hasta que se estampó con un automóvil parado en el cruce de las calles Pallars y Fluvià. El impacto fue tan violento que el turismo del fugitivo salió proyectado varios metros y aplastó dos motos estacionadas.

La Guardia Urbana de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación. Le corresponde a la policía local al tratarse de un accidente de tráfico. La unidad canina de la Urbana inspeccionó el interior del coche siniestrado del piloto que escapó de los Mossos. Fuentes oficiales apuntan que la la Guardia Urbana no pudo hacer las pruebas de alcoholemia y de consumo de drogas al conductor, al haber muerto en el accidente. La autopsia del equipo forense debe determinar si el individuo había consumido drogas.