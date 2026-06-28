"He pensado que había explotado la gasolinera"

"Creía que se había hundido el andamio", dice José, residente en el barrio, para explicar la colisión que ha oído desde su casa esta mañana poco antes de las 10.00 horas. "He bajado y estaban intentando reanimar al conductor del Clio", añade este hombre, que vive muy cerca del inmueble en obras frente al que han acabado los dos turismos implicados en el siniestro, en el que también ha resultado herida grave la ocupante del vehículo que ha sido embestido por el conductor que huía de la Policía.

El barrio del Poblenou de Barcelona se ha levantado este domingo en estado de shock. El accidente con dos víctimas mortales causado por un conductor temerario, que ha recorrido parte de la Diagonal, desde el Hotel Hilton de Diagonal Mar hasta el número 350 de la calle de Pallars ha sacado a buena parte del vecindario de sus casas.

Sobre las 13.00 horas, mientras la Guardia Urbana y el servicio de limpieza limpiaban el lugar de los hechos, distintos vecinos comentaban el siniestro en voz baja. "He leído que la herida tenía 52 años", dice José. "Estaba inconsciente, pero parecía más joven", replica David, que ha visto el rescate mientras paseaba a su perro.

La colocación de los coches generaba dudas a transeúntes y curiosos que pasaban por el cruce de Pallars con Fluvià, donde ha tenido lugar el impacto. El hecho de que ambos vehículos estuvieran, destrozados y con el Hyundai que fue arrollado montado sobre el Renault, junto a un semáforo hacía pensar a algunos que la colisión mortal tuvo lugar mientras un coche esperaba a la luz verde. Pero no fue así: el impacto se produjo con ambos vehículos en marcha y justo en el cruce; el Hyundai iba por la calle Fluvià en dirección al mar y fue embestido por su izquierda por el Renault a la fuga, que recorría ese tramo de la calle Pallars en contra dirección.

Un impacto violento

El relato de los vecinos da testimonio de la violencia del impacto donde los dos conductores perdieron la vida. "Lo he oído y pensaba que era un camión, ha sido un golpe muy fuerte. Cuando he bajado a comprar y he visto un coche encima del otro he alucinado", explicaba Teresa.

En su misma línea se expresaba Rafael, vecino y de edad avanzada: "Vivo abajo y tenía las ventanas abiertas. He oído como una explosión a veces oímos ruidos y sabemos qué son, pero con éste no sabía, he pensado que había explotado la gasolinera", relataba en referencia a la estación contigua a su casa en la misma calle Fluvià.

Arkaitz, un adolescente en patinete, observaba la escena desde muy cerca. "Mi padre lo ha visto y dice que iban a 200 kilómetros por hora", afirmaba este menor. "Me ha dicho que podía salir, pero que fuera con cuidado".

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Pilar, que ha escuchado el siniestro desde su casa, rebajaba la velocidad a 100 kilómetros por hora. Cuando ha bajado para ver si podía ayudar, estaban reanimando en plena calle al conductor causante del accidente. "Pero enseguida han puesto las dos sábanas", añadía.