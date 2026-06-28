Ocho iglesias de Barcelona han sufrido robos en seis meses: desde limosna hasta hostias consagradas

Los robos con violencia y hurtos tienen arquetipos muy conocidos, como los tirones de móviles en la calle o los relojes de gamma alta sustraídos a turistas. Otras víctimas menos llamativas son las iglesias de la ciudad, en las que se produce un goteo de intrusiones que sacuden a la feligresía porque en ocasiones suponen la pérdida de objetos de valor sentimental y espiritual. Fue el caso de la parroquia del Turó de la Peira, que tuvo que ser desagraviada de urgencia la misma mañana que el Papa llegaba a Barcelona a causa de un robo sacrílego sufrido dos días.

Desde el 1 de enero de 2026 hasta mediados de este mes de junio, los Mossos d’Esquadra tenían registrado un total de ocho robos con fuerza en centros religiosos en la ciudad de Barcelona. Los datos, solicitados por EL PERIÓDICO, están en consonancia con los de los dos años previos: 13 casos en 2024 y otros 15 en 2025. En total, pues, son 36 robos en 30 meses. De media, los templos de Barcelona han recibido algo más de una intrusión al mes. Principalmente se trata de parroquias católicas. Hay más de 130 en la capital catalana.

“La distribución territorial de los hechos conocidos muestra una concentración en determinados distritos de la ciudad”, indica la policía catalana. Concretamente, se ha registrado un robo en Sant Martí durante el mes de febrero, dos robos en Horta-Guinardó durante los meses de febrero y marzo, dos robos en Sarrià-Sant Gervasi durante los meses de marzo y mayo, y tres robos en Nou Barris, dos durante el mes de mayo y uno en junio.

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Los 28 robos de 2024 y 2025 tuvieron lugar por casi toda la ciudad, sin distinción de barrios ricos o pobres. Sarrià-Sant Gervasi fue el más perjudicado, con 5 en 24 meses, mientras que empataron Nou Barris, Eixample, Sants-Montjuïc y Horta-Guinardó empataron a cuatro, Les Corts y Sant Martí les siguieron con tres y Sant Andreu solo sufrió uno. Solo los distritos de Ciutat Vella y Gràcia han salido indemnes en los últimos dos años y medio.

Qué buscan los ladrones

Los objetos sustraídos en estos robos son muy variables y tienen una lógica oportunista. Los ladrones se llevan preferentemente dinero en metálico, por ejemplo limosnas o colectas benéficas que estén guardadas en la rectoría. Pero también pueden llevarse cualquier elemento que puedan sacar fácilmente del inmueble y que crean que podrán revender, sea a peso como metal noble (plata, cobre…) o sea en mercadillos e incluso plataformas como Wallapop. La estadística policial no sistematiza si los bienes sustraídos son objetos propiamente litúrgicos, arte sacro, equipamiento informático o electrónica, por ejemplo. Simplemente constan como “delitos patrimoniales”.

Por ahora, los Mossos d’Esquadra descartan que se trate de ataques anticlericales ni relacionados con el culto: “Los primeros análisis no permiten establecer, con carácter general, una motivación ideológica o vinculada a la actividad religiosa de los centros afectados”. Sin embargo, aunque la motivación sea solo material, para los afectados el daño va mucho más allá. Resulta muy difícil tasar algunas pérdidas con valor sentimental o simbólico, como figuras de santos a los que la feligresía tuviera particular devoción.

El Arzobispado de Barcelona confirma que “no ha habido un aumento substantivo” y que las intrusiones son ocasionales, con o sin robo consumado. Añade que hace una “pedagogía constante” a la red de parroquias para reducir riesgos y que cada una tiene “referentes policiales” en su zona “desde hace años”. Los Mossos indican también que mantienen “una relación permanente con los responsables de los diferentes centros de culto” y trabajan con ellos “de manera coordinada para reforzar las medidas preventivas y de seguridad”, “especialmente por lo que respecta a la custodia de dinero en efectivo, los sistemas de cierre y las medidas de protección”.

El Turó de la Peira, en vilo

Los dos casos que han trascendido este 2026 son muy distintos entre sí. Por un lado, en abril fue detenida una mujer de 26 años por robar 920 euros y un móvil de una parroquia de Torre Baró, en Nou Barris. Junto con un cómplice, se hizo pasar por una vecina necesitada para ganarse la confianza del cura y hacerlo salir del despacho donde estaba el dinero, que estaba destinado a pagar excursiones infantiles.

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En cambio, el pasado 7 de junio la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, del Turó de la Peira, se llevó un disgusto de gran calibre al perder su sagrario de mármol y plata con las hostias consagradas dentro, una vinajera y cálices litúrgicos, un rosario muy querido, la corona de la virgen de Fátima y una pesada escultura de la Virgen del Pilar decorada con oro y plata. No se han esclarecido por ahora la autoría del robo, si bien fuentes cercanas a esta comunidad apuntan que la policía científica acudió a buscar huellas y les avanzó que el cristal por el que se habían colado los ladrones parecía roto a patadas. La corona de la virgen apareció tirada en el alcorque de un árbol, pero el resto de bienes sigue en paradero desconocido.