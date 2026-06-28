El melón más caro del mundo se sirve en este restaurante de Barcelona: hasta 3.000 euros la pieza

Hay pocas cosas más placenteras que comerse una rodaja de melón fresquita después de un buen chapuzón. Y es que, junto a la sandía, el melón constituye el mayor consumo de fruta en verano, según datos del año 2024 recogidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Quizás por ello, el precio de esta fruta experimentó un encarecimiento el año pasado, llegando a los 6 euros el kilo, según indica la OCU.

Sin embargo, si aún pensabas que este sería el precio más alto, espera: en el restaurante Carlota Akaneya de Barcelona ofrecen el melón más caro del mundo. Solo una pieza puede valer 3.000 euros.

Cultivado a mano

Los expertos consideran que este melón es una riqueza en todos los sentidos. El 'Crown melon' (que puede traducirse como 'Melón corona') es una fruta originaria de la ciudad japonesa de Fukuroi. Esta variante de 'cucumis melo' se cultiva en invernaderos de cristal, donde se controlan manualmente la temperatura y la humedad, y se poliniza también a mano, para asegurar una textura uniforme. Cada uno de ellos tiene un código de trazabilidad que permite saber quién lo ha cultivado.

Según su forma y entramado de piel, existen varios tipos de melones: los melones de piel rugosa o los melones de piel lisa y pulpa rugosa, más frecuentes en invierno. En Japón, en cambio, se distinguen el 'Yubari King', considerado el rey de los melones, y el melón corona. Este último se clasifica en cuatro categorías dependiendo de su calidad -Fuji, Yama, Shiro y Yuki- y solo las piezas que superan las rigurosas pruebas de azúcar, madurez y dibujo de la piel reciben el sello de 'corona'.

Artículo de lujo

Así pues, el 'Crown melon' es un artículo exclusivo. En este caso, la exclusividad recae en Carlota Akaneya, el primer restaurante 'sumibiyaki' (parrilla japonesa tradicional) de Europa. Nació tras un viaje de sus fundadores, Felipe Fernández e Ignasi Elías, a la ciudad de Kyoto, donde descubrieron una pequeña taberna en el callejón de Ponto-cho. Poco después, Akaneya introdujo esta variante de melón en Madrid y ahora Barcelona es uno de los pocos espacios del continente que la ofrece.

En Japón, su consumo está mucho más extendido. Su precio en los supermercados oscila entre los 15.000 y 50.000 yenes (entre los 80 y 300 euros). No obstante, en subastas especiales de máxima calidad puede llegar a alcanzar cifras superiores a los 2.000 euros. Este coste se justifica por su meticuloso sistema de cultivo, que lo convierte en un producto de lujo y de especial valor para los japoneses.

Un regalo de verano

Regalar un 'Crown melon' en Japón no es solo dar una fruta: es símbolo de un profundo respeto, gratitud y estatus social. Esta práctica se conoce como 'omiyage' u 'ochugen', y hace referencia al intercambio de obsequios durante verano, una antigua tradición celebrada principalmente en julio, coincidiendo con la festividad budista del Obon. Durante este periodo, se intercambian artículos de alta calidad, envueltos y acompañados de un 'noshi' (un lazo y una etiqueta que indica el propósito del regalo).