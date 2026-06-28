Desaparecido un menor de 16 años en Sant Boi de Llobregat

Marc Gómez, un joven de 16 años, ha desaparecido este sábado 27 de junio en Sant Boi de Llobregat. Según han informado los Mossos d’Esquadra, que han pedido la colaboración ciudadana, se trata de un menor de 2 metros de altura y de complexión muy delgada.

La policía catalana ha activado un dispositivo de búsqueda y solicitado la colaboración ciudadana difundiendo una fotografía y la descripción del desaparecido para facilitar su localización. En el aviso emitido, se alerta de que el menor podría estar desorientado.

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Los Mossos han compartido en la red social 'X' información adicional para que la ciudadanía ayude a encontrarlo. El sábado, el día que desapareció, llevaba una bolsa de deporte del Fútbol Club Barcelona e iba vestido con un polo blanco o verde y unas bermudas tejanas o 'beige' y bambas de color negro. Si tienes alguna información sobre el paradero de Marc Gómez, de 16 años, contacta con el 112.