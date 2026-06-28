La calle del Tenor Masini, en Sants, se reurbanizará para dar prioridad a los peatones

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el proyecto de reurbanización de la calle del Tenor Masini, en el distrito de Sants-Montjuïc, una actuación que permitirá renovar completamente este eje entre la calle de Sants y la calle de Violant d'Hongria para mejorar la accesibilidad, la movilidad y la calidad del espacio público. Según ha anunciado el consistorio en un comunicado, la actuación permitirá poner al día una calle que ahora presenta importantes limitaciones de accesibilidad y adecuarla a las necesidades actuales del barrio.

La intervención convertirá prácticamente toda la calle en una plataforma única con prioridad para los peatones, reduciendo el espacio destinado a los vehículos y favoreciendo unos itinerarios más cómodos, accesibles y seguros para todas las personas.

El proyecto contempla un coste de obra aproximado de 2,24 millones de euros. El distrito de Sants-Monjuïc prevé que se liciten las obras y comiencen los trabajos durante el invierno de 2027, con una duración estimada de doce meses.

Mejoras en el espacio público y servicios urbanos

El proyecto responde a la voluntad de pacificar una calle de carácter residencial y comercial, mejorando su calidad urbana y facilitando la convivencia entre los diferentes usos del espacio público.

La remodelación actuará sobre una superficie superior a 3.000 metros cuadrados. La calle pasará a disponer de zonas de estancia, nuevos elementos de mobiliario y mejor calidad ambiental.

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También se renovará la señalización, se reordenará la ubicación de algunos contenedores de residuos y se incorporará un nuevo hidrante en el cruce con la calle Rosés para reforzar las condiciones de seguridad en caso de intensas lluvias.