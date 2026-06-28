La calle del Tenor Masini, en Sants, se reurbanizará para dar prioridad a los peatones
Las obras se iniciarán en 2027 y tienen un presupuesto de 2,2 millones de euros
EL PERIÓDICO
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el proyecto de reurbanización de la calle del Tenor Masini, en el distrito de Sants-Montjuïc, una actuación que permitirá renovar completamente este eje entre la calle de Sants y la calle de Violant d'Hongria para mejorar la accesibilidad, la movilidad y la calidad del espacio público. Según ha anunciado el consistorio en un comunicado, la actuación permitirá poner al día una calle que ahora presenta importantes limitaciones de accesibilidad y adecuarla a las necesidades actuales del barrio.
La intervención convertirá prácticamente toda la calle en una plataforma única con prioridad para los peatones, reduciendo el espacio destinado a los vehículos y favoreciendo unos itinerarios más cómodos, accesibles y seguros para todas las personas.
El proyecto contempla un coste de obra aproximado de 2,24 millones de euros. El distrito de Sants-Monjuïc prevé que se liciten las obras y comiencen los trabajos durante el invierno de 2027, con una duración estimada de doce meses.
Mejoras en el espacio público y servicios urbanos
El proyecto responde a la voluntad de pacificar una calle de carácter residencial y comercial, mejorando su calidad urbana y facilitando la convivencia entre los diferentes usos del espacio público.
La remodelación actuará sobre una superficie superior a 3.000 metros cuadrados. La calle pasará a disponer de zonas de estancia, nuevos elementos de mobiliario y mejor calidad ambiental.
También se renovará la señalización, se reordenará la ubicación de algunos contenedores de residuos y se incorporará un nuevo hidrante en el cruce con la calle Rosés para reforzar las condiciones de seguridad en caso de intensas lluvias.
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