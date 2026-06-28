Andreina Seijas: "La gestión nocturna será una parte fundamental de la visión de Barcelona a largo plazo"

Andreina Seijas, 41 años. Nacida en Maracaibo (Venezuela) y criada en Caracas, llegó por primera vez a Barcelona en 2021 y, tras una breve etapa en París, regresó para quedarse en diciembre de 2024. Especializada en gobernanza nocturna —un campo emergente de estudio y planificación urbana—, fundó Night Tank en 2020 tras culminar su doctorado en la Harvard Graduate School of Design. Desde su consultora internacional asesora a gobiernos y empresas sobre cómo gestionar estratégicamente la vida urbana durante la noche. También ha impartido cursos sobre planificación urbana y políticas nocturnas en Sciences Po, University College London y el Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya (IAAC).

¿Por qué escogiste Barcelona?

Barcelona fue la ciudad que me abrió las puertas en un momento decisivo. Tras terminar mi doctorado en plena pandemia, Jordi Hereu me ofreció incorporarme a la consultora estratégica que cofundó tras ser alcalde de Barcelona. Esa oportunidad me llevó a mudarme a la ciudad y a conocer de primera mano un modelo de transformación urbana que hasta entonces solo había estudiado en libros.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Hay algo de Barcelona que se siente como casa. Por un lado, la combinación de mar y montaña con la que crecí en Venezuela; por otro, la gran calidad de vida que ofrece. Barcelona vive hacia afuera: en las calles, terrazas y playas. Esa relación tan natural con el espacio público, ligada a su carácter mediterráneo, me parece fascinante. Es además una ciudad creativa, dinámica y con una actitud libre y desenfadada que conecta mucho conmigo.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Barcelona ha sido durante décadas un referente internacional de transformación urbana. Desde los Juegos Olímpicos del 92 hasta grandes congresos y eventos, ha sabido reinventarse y proyectarse al mundo. El reto ahora es trasladar esa misma capacidad transformadora a los desafíos cotidianos de sus residentes. Para ello, es fundamental una visión a largo plazo que proteja el comercio local, facilite el acceso a la vivienda y asegure que el desarrollo urbano y turístico beneficie también a quienes sostienen la ciudad cada día.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Me gustaría ser parte de la construcción de esa visión: una Barcelona que siga siendo abierta, creativa e internacional, pero que al mismo tiempo cuide y preserve aquello que la hace verdaderamente única. Porque una ciudad fuerte no es la que se cierra para protegerse, sino la que sabe integrar nuevas ideas, personas y oportunidades sin perder su esencia.

También creo que la gestión nocturna formará parte de esa visión de futuro. Miles de personas trabajan, se desplazan y viven la ciudad de noche y, a medida que aumenten las temperaturas, el espacio público nocturno tendrá un papel cada vez más relevante como refugio climático, espacio de convivencia y motor de actividad cultural y económica.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

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Caracas siempre será mi ciudad. Allí crecí y aprendí el valor de contribuir a lo colectivo, especialmente durante los últimos años antes de emigrar, cuando trabajé en una alcaldía. Echo de menos esa etapa de mi vida y la sensación de formar parte activa de la construcción de mi comunidad, especialmente, en momentos tan difíciles como los que vive Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. Sin embargo, hoy Barcelona es donde estoy construyendo mi hogar y es el lugar desde donde espero poder seguir aportando.