Del 'Nits d'Estiu' de Calella al 'Vida' de Vilanova i la Geltrú: arranca el 'boom' de los festivales de verano en el área de Barcelona

Con la llegada del verano, la provincia de Barcelona vuelve a convertirse en un gran escenario al aire libre que aspira a descentralizar la cultura más allá de la capital. Desde finales de junio y hasta finales de agosto, cerca de medio centenar de festivales llenarán de actividad cultural pueblos y ciudades. La programación reúne propuestas para todos los públicos y disciplinas, donde música, teatro, circo, poesía, artes visuales y espectáculos de calle configuran una oferta amplia que no solo atrae a miles de espectadores, sino que también contribuye a dinamizar la actividad cultural y económica de numerosos municipios alejados de las tendencias culturales 'mainstream'.

"Los festivales se convierten en espacios de encuentro, participación y construcción de comunidad que contribuyen a hacer efectiva la cultura como un derecho”, explica Pau González, presidente delegado del área de Cultura de la Diputació de Barcelona (DIBA), administración que ofrece apoyo a las iniciativas con 1,5 millones de euros. González añade que la institución valora no solo la calidad artística, sino también el arraigo territorial, la capacidad de participación, el acceso a la cultura, la inclusión, la sostenibilidad y la apertura a la creación emergente y los nuevos lenguajes artísticos.

En este contexto de despliegue cultural territorial, el alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, destaca el papel de la ciudad como referente en el ámbito de los festivales musicales, subrayando que es “un orgullo” poder contar con cuatro citas de este tipo, cada una con una identidad propia y claramente diferenciada.

Ruiz señala que el 'Vida', que se celebrará del 2 al 4 de julio, actúa como referente internacional; el 'Tingladu', previsto del 23 al 25 de julio, como escaparate de la música de los Países Catalanes; el 'Nowa Reggae', que tendrá lugar los días 17 y 18 de julio, como un festival muy vinculado a su propio género; y el 'Festival Internacional de Música Popular i Tradicional', del 9 al 12 de julio, como una propuesta con más de 40 años de historia y profundamente arraigada en la ciudad. Vilanova i la Geltrú (Garraf) es tan solo un ejemplo, pero otros muchos municipios del Maresme, como Calella o Canet de Mar, o incluso del Moianès u Osona, como Moià y Sant Hipòlit de Voltregà, también atestiguarán en sus calles relevantes citas culturales para las comunidades locales.

Propuestas estivales

La música vuelve a ser el eje del calendario estival. Entre las principales citas figura el mencionado 'Vida', que reúne nombres como Fatboy Slim, Amaia, Guitarricadelafuente, Charlotte Cardin o Cupido, junto a una amplia representación del talento emergente de la escena estatal e internacional.

A apenas un centenar de kilómetros, el 'CanetRock' volverá a convertir Canet de Mar en el gran punto de encuentro de la música en catalán. El festival, con entradas agotadas desde hace meses, reunirá el 4 de julio a grupos como Figa Flawas, The Tyets, 31 FAM, Ginestà, Els Catarres o Doctor Prats, además de la despedida de La Fúmiga.

Por su parte, el festival 'Nits d’Estiu de Calella' (NEC) celebra este año su decimoquinta edición con una veintena de espectáculos repartidos entre el Far de Calella y el Parc Dalmau, del 26 de junio al 29 de agosto. La programación incluye artistas como Kiko Veneno, Judit Neddermann, Andrea Motis, Pastora o Roger Mas, además de diversos conciertos dedicados al tributo.

Para Josep Grima, concejal de Cultura de Calella, el éxito del festival reside en ofrecer una experiencia distinta a la de los grandes eventos multitudinarios. “Nuestro festival se diferencia por la complicidad y la cercanía con los artistas. Apostamos por un entorno único y por la música en directo con artistas de primer nivel”, resume. El edil añade que el valor diferencial está también en el escenario junto al faro: “El concierto se celebra prácticamente sobre el mar. Esa magia y esa proximidad hacen que el público viva una experiencia muy especial”, asegura.

"Un festival pensado para la comunidad"

Otra propuesta con identidad propia es el festival 'Nosaltres', de Mataró, que del 7 de julio al 20 de agosto combina conciertos, humor y actividades familiares en diferentes espacios de la ciudad, con una programación marcada por la presencia de artistas de proximidad y proyectos locales.

Su director, Eloi Aymerich, explica que el festival nació para cubrir un vacío cultural durante el verano, sobre todo en el mes de agosto. “Más que atraer turismo, hacemos un festival pensado para la comunidad. En agosto, una ciudad como Mataró apenas tenía actividad cultural”, afirma.

Aymerich también destaca el apoyo institucional como pieza clave para garantizar este tipo de iniciativas: “En municipios como el nuestro es difícil impulsar una programación profesionalizada únicamente con recursos propios. El apoyo de la Diputación es fundamental”, señala.

Mucho más que música

La oferta veraniega también se extiende con propuestas que combinan patrimonio, paisaje y cultura. En este marco, el ‘Festival Música a les Vinyes’ de Subirats, el ‘Desfolca’t’ de Calaf y el ‘Festival Francesc Viñas’ de Moià abren la programación con fechas entre junio y agosto y una apuesta por la música en directo en distintos formatos.

También destacan el ‘Cantilafont’ en el Lluçanès, el ‘Calima’ de Vilafranca del Penedès, además del 'Festival de Música Antiga dels Pirineus', que se celebrará entre julio y agosto con conciertos repartidos en unos 40 municipios. Los festivales se completan también con propuestas de poesía y creación contemporánea como ‘Llegendes de Catalunya’ en Sant Martí de Tous, ‘Poesia i +’ en diferentes municipios y ‘Ex Abrupto’ en Moià, que refuerzan la vertiente más experimental del verano cultural.

Concierto del Festival de Música Antiga dels Pirineus durante una actuación / Diputación de Barcelona

La programación va más allá de la música con una amplia oferta de artes escénicas. El 'TIFA' de Borredà, del 17 al 19 de julio, y el festival 'Test' en Artés, Avinyó y Gironella, los días 3, 4 y 10 de julio, centran la programación más itinerante. Mientras que en Osona, el 'ARTOT' de Sant Hipòlit de Voltregà, del 1 al 17 de julio, y el 'Clec Festival' de Muntanyola, los días 10 y 11 de julio, completan la propuuesta junto con opciones como el 'Al Carrer' de Viladecans, del 3 al 5 de julio, y el 'Ple de Riure' de El Masnou, del 14 al 18 de julio, con teatro, circo y humor en distintos formatos.

Espectáculo en el festival Al Carrer de Viladecans / Diputación de Barcelona

Clásicos del mes de agosto

La recta final del verano estará marcada por algunos de los festivales más consolidados del calendario. El 'Festival Terramar de Sitges', del 31 de julio al 12 de agosto, reunirá a artistas como Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma, Joan Dausà o Sopa de Cabra. En esas mismas fechas, el 'Mar d’Estiu' de Santa Susanna, del 31 de julio al 17 de agosto, ofrecerá otra de las grandes citas musicales del verano con nombres como Loquillo, Miguel Ríos o Rosario, consolidándose como referente del litoral barcelonés.

Para quienes buscan un formato más íntimo, las 'Nits als Pins de Vilada' se celebrarán los días 31 de julio, 1, 7 y 14 de agosto con conciertos en entornos naturales, mientras que el 'Embosca’t' de Argençola tendrá lugar los días 28 y 29 de agosto con una propuesta de música en el bosque de Clariana.

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El verano cultural concluirá el último fin de semana de agosto con otra efeméride destacada: la décima edición del 'GiraCirc' de Collsuspina, los días 28 y 29 de agosto, que volverá a reunir compañías nacionales e internacionales de circo contemporáneo para poner el broche final a un calendario que, un año más, convertirá la provincia de Barcelona y sus alrededores en uno de los grandes referentes culturales del verano.