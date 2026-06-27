Barcelona empieza la primera fase de la reforma del antiguo hospital de la Santa Creu para finalizarla en menos de un año

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado las obras de rehabilitación de la fachada y el claustro del recinto del recinto del antiguo hospital de la Santa Creu, en el barrio del Raval. Ambas reformas, comenzadas en las últimas semanas y que se ejecutan de forma simultánea, suman una inversión de dos millones de euros y el consistorio prevé que terminen en el primer trimestre de 2027.

Las labores deben permitir sanear y recuperar piezas originales de la fachada y el claustro del histórico edificio, que funcionó como hospital entre 1414 y 1926. El concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha expresado que se trata de una “actuación clave tanto para la preservación del patrimonio como para la revitalización del Raval”. También ha destacado que permitirá rehabilitar una arquitectura emblemática del casco antiguo. "con el objetivo de garantizar la estabilidad estructural y asegurar la conservación de un elemento patrimonial de gran valor histórico”.

Los trabajos para reformar el claustro cuestan 1,3 millones de euros. El proyecto ha de permitir consolidar bóvedas y arcos, limpiar piedras y juntas, renovar la cubierta para garantizar la estabilidad estructural y conservar el patrimonio arquitectónico. Se remodelarán unos 2.400 metros cuadrados del claustro.

Las obras han comenzado protegiendo el arbolado de los jardines de Rubió i Lluch, que seguirá con la retirada de pavimento, tabiques y revocos preexistentes en las bóvedas, con limpieza manual de superficies y consolidación de las juntas y fisuras. En una última fase, se reforzará la estructura y se construirá una nueva con tabiques y una cubierta tradicional a la catalana, con lámina sintética de impermeabilización y nuevas formaciones de pendientes.

Rehabilitación de la fachada

Por otro lado, se acometerá la rehabilitación de la fachada principal del antiguo hospital de la Santa Creu. Se destinan 700.000 euros para limpieza, restauración, consolidación y reposición puntual de elementos arquitectónicos en 1.089 metros cuadrados de fachada.

La operación ha comenzado delimitando los espacios de la reforma, de forma que se permite el paso de peatones y vehículos y, al mismo tiempo, se protege el portal principal. A continuación, deben retirarse piezas e instalaciones no originales o deterioradas. Se limpiarán los paramentos, aleros y canalones. En la última fase, se restituirán volúmenes de piedra en la cornisa, se restaurará un grupo escultórico tallado con piedra de Montjuïc y se repararán fisuras y juntas. También se restaurarán los cerrojos.

Nueva centralidad

Batlle afirma que, con la rehabilitación, debe generarse “un nuevo polo de centralidad en el barrio del Raval”. El concejal añade que “se completa con las actuaciones que se están llevando a cabo para renovar los jardines del Doctor Fleming, la futura reforma del Mercado de la Boqueria y la apertura de un paso que comunique los jardines interiores del antiguo Hospital de la Santa Creu con la plaza de la Gardunya”.

La adecuación de la plaza de la Gardunya se rematará con la reforma del edificio de la antigua guardería, cuyo proyecto está en fase de redacción y albergará la ampliación de la escuela Massana. La renovación de la plaza Doctor Fleming y la de la Gardunya abarca más de 4.600 metros y se prevé que se planten árboles, se instale nuevo mobiliario, se cree una zona de juegos infantiles y se cambie el pavimento.

En paralelo, se cuenta con que la reforma de la Boqueria arranque este año. Con su rehabilitación, se pretende que el mercado se abra más al Raval a través de la plaza Gardunya, ahora más bien el patio trasero de la plaza de abastos. La remodelación se hace coincidir con la reurbanización de la Rambla, que tiene que concluir en febrero de 2027. La Boqueria sumará una segunda tanda de obras, en la que se renovarán componentes constructivos del edificio.

El ayuntamiento explica que ese conjunto de intervenciones “contribuirán a generar un nuevo espacio en torno al antiguo hospital de la Santa Creu”. Lo define como “un pulmón cultural con nuevos espacios y equipamientos públicos”, a lo que agrega la remodelación de espacios existentes. A largo plazo, la rehabilitación del histórico recinto se cerrará con la adecuación de unos 12.000 metros cuadrados para “acoger y mejorar equipamientos culturales”, dice el ayuntamiento. Menciona la construcción de una biblioteca y la ampliación de la Biblioteca de Catalunya.