Unas 2.000 personas reivindican los derechos LGTBI "más allá del matrimonio" en una manifestación en Barcelona

Unas 2.000 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado por el centro de Barcelona para reivindicar los derechos LGTBI "más allá del matrimonio". La movilización fue convocada por Crida per l’alliberament sexual i de gènere, la Associació Catalana d’Asexuals (ACA), Atzagaia, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) y Arran. Los organizadores, que elevan la participación hasta las 10.000 personas, reclaman que para acceder a una vivienda o a permisos laborales no sea necesario casarse. Este año se ha celebrado la 50.ª movilización ininterrumpida desde 1977. Los organizadores también se han desmarcado de Pride Barcelona, a la que califican de "desfile festivo empresarial" pensado para obtener beneficios económicos.

Tras la pancarta principal, "Más allá del matrimonio, del altar a la revuelta", miles de personas han recorrido el centro de la capital catalana, con la plaza Universitat como punto de inicio. La presidenta de la Associació Catalana d’Asexuals, Clara Morató-Aragonès, ha denunciado que siguen produciéndose agresiones contra el colectivo y ha lamentado que el matrimonio que se les había prometido "no soluciona los problemas". En este sentido, ha reclamado que los derechos sean para todas las personas y no dependan de "institucionalizar las relaciones". Asimismo, ha señalado que podrían tenerse en cuenta las "unidades de convivencia" sin necesidad de mantener una relación de sangre o una relación de pareja institucionalizada.

Por su parte, el miembro de Crida per l’alliberament sexual i de gènere Àngel Camacho ha destacado que han pasado más de 20 años desde el matrimonio igualitario, que se presentó como "el final del viaje del movimiento", pero que "mucha gente queda excluida fuera del marco del matrimonio". También ha subrayado que las 300 agresiones registradas el año pasado contra el colectivo "no son una casualidad" y lo ha atribuido al "auge de la extrema derecha".

En julio de 2005, el Estado español se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El manifiesto de la movilización critica que este logro "se vendió como la gran victoria y la consecución total de la igualdad entre homosexuales y heterosexuales". Más de veinte años después, el matrimonio se ha convertido en "una llave de acceso casi obligatoria", lo que ha generado "una dependencia estructural de esta institución para vivir con seguridad".

El texto remarca que "no todo el mundo quiere casarse", del mismo modo que tampoco "puede hacerlo, ni todo el mundo accede en igualdad de condiciones". Por este motivo, considera que el matrimonio supone un "límite". Al mismo tiempo, recuerda que el movimiento queer no pretendía únicamente "encajar y tener un lugar" en la sociedad, sino también "cuestionar" los derechos que están "vinculados a un único modelo de vida", en referencia a la pareja monógama. El escrito expresa la voluntad de "romper con las formas de amar" y señala al patriarcado, las categorías impuestas y el racismo institucional.

En esta línea, el manifiesto destaca la voluntad de "reconectar" con las luchas feministas, antirracistas, laborales, antimilitaristas, de liberación nacional, por la vivienda y por los derechos de las personas migrantes. Por ello, el documento ha contado con unas cincuenta adhesiones, entre ellas las del Sindicat de Llogateres, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), Escoltes Catalans, la Intersindical, Lafede-justícia global y la Associació Veïnal del Poblenou, entre otras.

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La jornada reivindicativa se completará con una fiesta popular hasta la madrugada en la misma plaza Universitat, con las actuaciones programadas de Dragkelarre, La Pinyosa, PD Laloramusic, Run Out y PD Àlex Marteen.