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El metro de Barcelona convoca 200 plazas para conductores: estos son los requisitos

Entre las funciones a desarrollar se encuentran conducir y maniobrar los trenes, ofrecer atención al cliente, verificar la funcionalidad correcta de los equipos y prestar apoyo a la venta automática

METRO | El metro de Barcelona prevé gastar hasta 45 millones más en limpieza durante los próximos cinco años

Retirada del último tren con amianto del metro de Barcelona.

Retirada del último tren con amianto del metro de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

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Alma Rodelgo

Barcelona
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Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha convocado 200 nuevas plazas de conductores para el metro con el objetivo de cubrir las necesidades temporales e indefinidas. Las plazas pertenecen a la categoría profesional d’Agent Atenció al client (ACC) y entre las funciones a desarrollar se encuentran conducir y maniobrar los trenes, ofrecer atención al cliente, verificar la funcionalidad correcta de los equipos y prestar apoyo a la venta automática. La fecha de plazo para presentar la candidatura es el próximo miércoles 8 de julio. 

Para poder conducir un tren, por un lado, se requerirá tener la nacionalidad española o de algún Estado miembro, tener 18 años y haber finalizado un grado universitario o superior. También se incluyen estar habilitado para ejercer funciones públicas, no haber sido despedido por ninguna empresa del grupo TMB, no haber superado anteriormente ninguna prueba o formación para la misma convocatoria, y requisitos específicos para personas con discapacidad. 

Por otro lado, hará falta superar también una prueba psicotécnica, un test de personalidad y una entrevista. Finalmente, se llevará a cabo un periodo de formación dividido en tres bloques: Reglamento de Circulación Ferroviaria, Reglamento de Comunicaciones y de Procedimientos. Una vez finalizado el plazo de inscripciones, un tribunal será el órgano encargado de seleccionar los trabajadores definitivos. 

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Las bases de la convocatoria, así como toda la información posterior a esta convocatoria y relativa al proceso de selección, se puede consultar en este enlace.

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