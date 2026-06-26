El metro de Barcelona convoca 200 plazas para conductores: estos son los requisitos

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha convocado 200 nuevas plazas de conductores para el metro con el objetivo de cubrir las necesidades temporales e indefinidas. Las plazas pertenecen a la categoría profesional d’Agent Atenció al client (ACC) y entre las funciones a desarrollar se encuentran conducir y maniobrar los trenes, ofrecer atención al cliente, verificar la funcionalidad correcta de los equipos y prestar apoyo a la venta automática. La fecha de plazo para presentar la candidatura es el próximo miércoles 8 de julio.

Para poder conducir un tren, por un lado, se requerirá tener la nacionalidad española o de algún Estado miembro, tener 18 años y haber finalizado un grado universitario o superior. También se incluyen estar habilitado para ejercer funciones públicas, no haber sido despedido por ninguna empresa del grupo TMB, no haber superado anteriormente ninguna prueba o formación para la misma convocatoria, y requisitos específicos para personas con discapacidad.

Por otro lado, hará falta superar también una prueba psicotécnica, un test de personalidad y una entrevista. Finalmente, se llevará a cabo un periodo de formación dividido en tres bloques: Reglamento de Circulación Ferroviaria, Reglamento de Comunicaciones y de Procedimientos. Una vez finalizado el plazo de inscripciones, un tribunal será el órgano encargado de seleccionar los trabajadores definitivos.

Las bases de la convocatoria, así como toda la información posterior a esta convocatoria y relativa al proceso de selección, se puede consultar en este enlace.