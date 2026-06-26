El Supremo decidirá si los ayuntamientos pueden vetar a bingos, casinos y casas de apuestas a partir de un precedente catalán

El Tribunal Supremo fijará doctrina sobre hasta dónde puede llegar un municipio al regular, a través del planeamiento urbanístico, la presencia de salones de juego, bingos, casinos y otros establecimientos vinculados a las apuestas, una materia sobre la que las comunidades autónomas son competentes. El alto tribunal lo hará después de haber admitido a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anuló parte de su plan urbanístico para limitar la implantación de nuevas casas de apuestas.

Los locales dedicados a los juegos de azar llevan años en el foco mediático, social y político por la popularidad que han ganado entre los jóvenes y el riesgo de adicción que suponen. El último informe sobre adicciones comportamentales del Plan Nacional de Drogas destacó, con datos de 2025, que el 13% de los estudiantes de secundaria españoles ha jugado a juegos de azar en línea y un 20,9% lo ha hecho de forma presencial, pese a que es necesario ser mayor de edad para jugar.

En Catalunya, poco después del peor momento de la pandemia, varios ayuntamientos aprobaron sendas modificaciones urbanísticas para limitar las nuevas aperturas de estos negocios. Entre ellos, Barcelona o L’Hospitalet y El Prat de Llobregat. La Patronal del Joc Privat de Catalunya (Patrojoc) recurrió a los tribunales las respectivas modificaciones del planeamiento que llevaron a cabo los distintos consistorios para restringir la instalación de nuevos locales y el TSJC les ha dado ya la razón tanto en el caso de Barcelona como en el de El Prat —en L’Hospitalet están a la espera de la resolución— tras considerar que las administraciones locales excedieron sus competencias y que el sector ya estaba regulado por la Generalitat.

Con todo, El Prat recurrió la sentencia. La admisión del recurso por parte del Supremo abre así un debate de alcance estatal a partir del precedente catalán. El Supremo deberá aclarar si la autonomía local y las competencias municipales en urbanismo permiten imponer distancias, zonas de exclusión o condiciones de emplazamiento a estos negocios, o si ese tipo de restricciones invade la regulación autonómica del juego.

Restricciones actuales

Consultadas por este diario, fuentes de Patrojoc explican que les ha sorprendido la admisión a trámite del Supremo porque la sentencia del caso de Barcelona ya era de este mismo tribunal. La patronal considera que, por este mismo motivo, la deliberación “puede tener poco recorrido”.

La normativa catalana ya impone restricciones relevantes a la apertura de nuevos establecimientos de juego. Por ejemplo, no pueden autorizarse nuevos salones de juego ni salas de bingo, ni su traslado, si existe otro local autorizado dentro de un radio de 1.000 metros desde la ubicación prevista. Además, en el caso de los salones, también se prohíbe su instalación en edificios institucionales, sanitarios o docentes y a menos de 100 metros de centros de enseñanza reglada.

Además, Catalunya limita el número máximo de autorizaciones: 126 salones de juego, 75 salas de bingo y cuatro casinos en todo el territorio, con la excepción del centro recreativo turístico de Vila-seca y Salou —es decir, el polémico 'Hard Rock'—, donde, de llevarse a cabo, podrán autorizarse hasta seis casinos adicionales. Según los datos de la Direcció General de Tributs i Joc de 2025, en Catalunya ya hay concedidas las cuatro licencias de casinos, las 126 de salones de juego y 73 autorizaciones para bingos.

El caso de El Prat conlleva, además, una paradoja adicional. El municipio no cuenta con ningún bingo o casino en su territorio. Sí que hay un salón de juego con licencia, pero este se ubica en el centro comercial Splau, lejos del núcleo urbano de El Prat y, de facto, en el marco del continuo urbano de la vecina Cornellà de Llobregat. Por ello, desde la patronal catalana insisten en que los distintos planes municipales, a la práctica, “no tienen impacto”, pero que los han recurrido para “defender las competencias y, sobre todo, evidenciar la demagogia que vivimos como sector”.

La evolución del sector en Catalunya

“El plan de Barcelona se promovió a bombo y platillo pese a que habíamos explicado muchas veces al ayuntamiento la normativa autonómica; pese a haber explicado que en Barcelona capital habían cerrado un 30% de las salas en los últimos 10 años; y pese a haber explicado que en Catalunya las casas de apuestas como tal no existen, ya que las apuestas se comercializan en los locales ya existentes de salones, bingos y casinos”, sostienen las mismas fuentes de Patrojoc.

Un estudio del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya elaborado con datos de la Memoria de actividad del Juego en España 2024 —última serie disponible— que cada año publica la Dirección General de Ordenación del Juego radiografía así la evolución que el sector de los juegos de azar ha experimentado en Catalunya en la última década y destaca la escasa presencia de estos negocios en comparación con otras regiones españolas.

Según el informe, en 2024 Catalunya se mantenía como la octava comunidad autónoma con más salas de juego, con 196 establecimientos —lo que equivale al 4,6% del total—. Ahora hay 203. Así, Catalunya ocupaba el último puesto de todo el país en número de establecimientos por cada 100.000 habitantes, con una ratio de 2,4, mientras que la media española es de 8,8 locales por cada 100.000 personas.

El análisis del Departament también mide la evolución del sector entre 2015 y 2024. En este caso, los datos indican que, en este periodo, el número de salones de juego, bingos y casinos creció un 13,3%. Un auge principalmente experimentado por los bingos, dado que era el único sector con margen de crecimiento según los límites de la normativa catalana. La variación media de España fue, en cambio, del 43,9%. Pese a ello, Catalunya sí que destaca en otros ámbitos de los juegos de azar, dado que es la comunidad autónoma con más máquinas tragaperras en bares y locales, con 33.611 instaladas, según datos de 2024 del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Si bien ese tipo de juego de azar que amenaza con alentar la adicción anda a la baja, dado que las cifras reflejan que entre 2024 y 2024 se retiraron 4.707 máquinas en Catalunya.