Barcelona prepara una madrugada de fútbol y fiesta para apoyar a España en el partido contra Uruguay: todos los detalles

La selección española afronta la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 a las 2.00 (hora española peninsular), en la madrugada de este viernes 26 a este sábado 27 de junio.

De esta forma, los aficionados al combinado español tienen la oportunidad de vivir la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de forma colectiva en Barcelona.

Una fiesta para ver el partido

Después de empatar 0-0 contra Cabo Verde en la fecha inaugural y golear 4-0 a Arabia Saudí, el combinado español tiene prácticamente asegurado su pase a la siguiente fase de dieciseisavos, pero depende de sí misma para los próximos escenarios.

Con esto, la plataforma Barcelona con la Selección ha organizado un evento para la noche de este viernes 26 para disfrutar del partido de España. Se trata de una gran fiesta con cena, música en directo y, por supuesto, la retransmisión del encuentro entre España y Uruguay.

La reunión se celebrará en el restaurante 4 Latas Beethoven, situado en el número 5 de la plaza Joan Llongueras, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi.

Cartel del evento 'Vive el Mundial en 4 Latas' / Fourvenues

Planificación del evento

La planificación de la noche empieza a las 21.30 horas con una cena de picoteo para los asistentes. Posteriormente, a las 23.30 horas, habrá un concierto de rumba para preparar la previa al partido.

A las 2.00 horas empieza el juego entre España y Uruguay, que podrá seguirse en directo con las grandes pantallas instaladas en el mismo local.

Una vez finalizado el encuentro, la fiesta no acaba, más bien empieza: habrá un DJ hasta las 6.00 horas. Se trata de una noche para animar, celebrar y disfrutar del Mundial como se merece.

Entradas a la venta

Las entradas están a la venta en la plataforma de Fourvenues y disponen de dos tipos diferentes: una más completa por 29 euros que incluye la cena, 4 consumiciones y el acceso al club toda la noche; la segunda por 12 euros para quienes no quieran cenar y lleguen solo a partir de las 23.30 que ofrece una copa o dos cervezas.

Sin embargo, la venta de entradas por esta plataforma incorpora unos gastos de gestión adicionales que, en el caso de la primera opción es de 2,32 euros, y en el segundo caso de 0,96 euros.

Barcelona con la Selección

La asociación Barcelona con la Selección pretende fomentar el apoyo a la selección española desde la capital catalana y con este evento consigue reunir a los seguidores de La Roja, mientras mantiene viva su reivindicación para que la ciudad instale pantallas gigantes en espacios públicos para partidos importantes en torneos donde juegue la selección española.

Además, se trata de una iniciativa dirigida especialmente a jóvenes mayores de edad -ya que los menores de 18 años no tienen permitida la entrada- para disfrutar del ocio nocturno.