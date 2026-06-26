Mercadillo de ropa a 1 y 2 euros: solo este fin de semana en este barrio de Barcelona

Barcelona suele organizar cada fin de semana algún mercadillo con todo tipo de ropa y objetos de segunda mano y vintage.

Markets Barcelona suele ser el organizador principal, con varios mercados de calle, tiendas efímeras y ferias donde se pueden encontrar toneladas de ropa de segunda mano, objetos, arte, juegos e, incluso, muebles.

La Nau Bostik, en el barrio de la Sagrera, es uno de los principales espacios que acoge este tipo de mercadillos, así como la Sala l'Ovella Negra, en el barrio de Poblenou, que albergará este mercadillo de ropa el próximo 5 de julio, como cada primer domingo de mes.

Mañana y pasado

Para los impacientes, hay uno a la vuelta de la esquina. Markets Barcelona hace liquidación total en la tienda Akilo Vintage, que se ubica también en el Poblenou, en la calle Pere IV número 117.

Así, este sábado 27 y domingo 28 de junio Akilo abrirá sus puertas para vender más de dos toneladas de ropa y 8.000 prendas. El sábado todas las piezas tendrán un único precio: dos euros. En cambio, el domingo, todas se bajarán a un euro.

'Pet friendly'

El 27 la apertura se hará desde las 11.00 horas hasta las 21.00 horas, mientras que el domingo se abrirá también a las 11, pero se cerrará a las 19.00 horas.

La entrada será gratuita para todo el público y Akilo Vintage también permite la entrada de perros. Durante el horario de mañana se podrá entrar y salir las veces que se necesite, pero por la tarde no estará permitido entrar cuando se salga.

Cómo resevar entradas

Cada persona se podrá llevar un máximo de 40 prendas de ropa y estas no serán reembolsables. La tienda acepta pagos con tarjeta de crédito siempre y cuando el gasto sea superior a los cinco euros.

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Además, Markets Barcelona también ofrece la oportunidad de conseguir la entrada 'fast pass', con la que se tiene prioridad para entrar sin hacer cola. Las reservas de las entradas, tanto las generales como las de 'fast pass', se pueden hacer a través de su página web oficial.