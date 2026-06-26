Karen Romero, venezolana de Barcelona que busca a sus familiares tras los terremotos: "El edificio estaba completamente caído"

Los devastadores terremotos de Venezuela han llevado a miles de venezolanos ubicados en España a buscar a sus familiares. Una de esas personas es Karen Romero, mujer de 34 años que vive en Barcelona y que es originaria del estado venezolano de Miranda. Romero explica a EL PERIÓDICO que desde los terremotos sufre tres desapariciones: la de su cuñado, Luis Jarayo, de 37 años y gemelo de su marido; la de la esposa de éste, Genesis Racamonde, de 38 años; y la del hijo del matrimonio, Luis Ángel Jayaro, de 7 años. Los tres se habían mudado a Carballeda (La Guaira) por trabajo y residencia.

Las autoridades han catalogado la tragedia como la emergencia natural más grave registrada en el país en los últimos 30 años. Los sismos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y afectaron principalmente a Caracas y al estado de La Guaira, dónde vivía el desaparecido.

Romero ha explicado que todo empezó cuando la madrugada del pasado miércoles, víspera de Sant Joan, un primo suyo se acercó a la casa de la familia y vio el edificio "completamente caído". El mismo se encargó de mandar fotos y vídeos como prueba de lo que quedó de este.

Sin embargo, Karen Romero no se ha quedado con los brazos cruzados. Al día siguiente a la noticia, familiares de la chica salieron a las 3:00 h de la madrugada para trasladarse al lugar de los hechos. Romero añade que tuvieron que alquilar un mototaxi debido al "nulo acceso que había para llegar". Además, la chica y su familia se han encargado personalmente de publicar fotos en las redes sociales del edificio original para confirmar el estado actual del domicilio y fotos de la familia.

"Son muy familiares"

Respecto al círculo cercano de su cuñado, la mujer comenta que si bien su marido y su hermano son gemelos, "están acostumbrados a estar juntos siempre" y "son muy familiares". Es por ello que, dice, su marido se ha ido a trabajar para intentar no pensar en ello.

La madre de Romero, por su parte, desconoce una parte de los hechos. Es decir, es consciente de que su hijo ha desaparecido, pero no que el edificio ha caído, ya que a su marido se le hace muy difícil contárselo. Romero cree que los venezolanos "están y no están a la vez". Ellos, asume, están viviendo el dolor y se hacen la idea de que "no volverán", aunque cada quien lo sufre "a su manera". Karen Romero tiene la teoría de que su familia "está bajo los escombros". Aunque a la vez, "no nos lo creemos", afirma, con un halo de esperanza.