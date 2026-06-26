Un incendio en una zona boscosa de Tiana obliga a confinar cuatro municipios

Los Bombers de la Generalitat trabajan para apagar un incendio que esta vez ha afectado a los municipios de Tiana y Montgat, ubicados en la comarca del Maresme (Barcelona), y que ha dejado una columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

Con un total de 15 dotaciones terrestres y seis aéreas, están trabajando para controlar el fuego, que se estaría propagando por las montañas que unen las localidades de la Serralada de la Marina desde que han recibido el aviso a las 10:45 horas. Consultada por EL PERIÓDICO, una fuente policial ha asegurado que la principal hipótesis es que se investiga como un incendio provocado por un presunto pirómano, que ya habría sido detenido por los Mossos d'Esquadra.

Orden de confinamiento

Protecció Civil ha enviado un mensaje a los móviles para pedir el confinamiento de la urbanización Colònia Bosc y el albergue la Conreria, que después ha ampliado a los municipios de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles y Martorelles. El incendio se ha declarado en la zona cercana al polideportivo local, la zona del campo de fútbol y el instituto de Tiana, que han quedado restringidos.

Además de las restricciones de accesos, el fuego ha causado también cortes de luz en gran parte del municipio de Alella, cuyas urbanizaciones también quedan conectadas por la misma montaña incendiada. El 112 ha recibido más de 250 llamadas por este incidente.

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Mapa de Tiana

En el siguiente mapa es posible consultar los incendios a tiempo real que hay activos en Catalunya.