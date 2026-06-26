Emergencias continúa trabajando en el lugar
Hallan el cadáver de un joven en la playa dels Pescadors de Badalona
El Ayuntamiento de Badalona lo ha confirmado esta mañana; los servicios de emergencias trabajan en la zona mientras se investiga lo ocurrido
Un hombre muere ahogado de madrugada en la playa de Sant Miquel de Barcelona
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Los servicios de emergencias han localizado esta mañana el cuerpo sin vida de una persona en la playa de los Pescadors de Badalona. El Ayuntamiento de Badalona lo ha confirmado esta mañana a través de sus redes sociales.
En estos momentos, efectivos de emergencias trabajan en la zona para esclarecer lo ocurrido y gestionar la situación. Según las primeras informaciones, todo apunta a que podría tratarse de un joven que habría desaparecido durante la madrugada mientras se encontraba nadando junto a otras dos personas.
La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias del suceso.
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