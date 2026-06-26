Detención por drogas
Detenido en la Estación del Nord de Barcelona un viajero con 220 gramos de marihuana y 52 de hachís en la maleta
El hombre quería viajar a París cuando fue detenido por la Guardia Civil
Los Mossos detienen a un hombre de 65 años que transformó un trastero en un punto de tráfico de drogas en Sant Joan Despí
ACN
La Guardia Civil detuvo hace un mes en la Estación del Nord de Barcelona a un pasajero que quería viajar a París en bus por traer 220 g de marihuana y 52 de hachís en la maleta. La detención se originó cuando a las 10:30 h, durante un control de reconocimiento de pasajeros y equipajes habitual, una de las personas que pasó a revisión fue el hombre que actuaba nervioso y que miraba de forma contínua el entorno.
Ante esto, lo identificaron y durante el registro de las pertenencias se le halló la droga. El pasajero quedó detenido como presunto autor de un delito que se clasificó como un delito contra la salud pública por tráfico de droga. Tras pasar a disposición del tribunal de instancia 21 en Barcelona, el hombre finalmente quedó en libertad.
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