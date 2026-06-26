Un despliegue policial permanente en el Raval de Barcelona combatirá la delincuencia este verano tras una pelea multitudinaria

En la última semana, la presencia policial se ha incrementado en la Rambla del Raval de Barcelona. Es habitual ver patrullas policiales y furgonetas de unidades especiales, tanto de los Mossos d'Esquadra como de la Guardia Urbana, en un intento de pacificar la zona después del enfrentamiento multitudinario ocurrido el domingo 14 de junio entre miembros de las comunidades pakistaní y argelina y que se repitió, puntualmente, al día siguiente.

Sin embargo, este despliegue policial no será puntual ni efímero. Los Mossos y la Urbana tienen previsto ubicar un punto permanente en la zona durante todo el verano para acabar con la sensación de inseguridad del Raval y garantizar que los vecinos y visitantes puedan disfrutar del espacio público. El objetivo es que no se repitan las peleas de hace 10 días en este paseo.

La tarde del pasado 14 de junio, unos argelinos que habitualmente se sientan en la terraza de un bar en la esquina de Rambla del Raval con la calle Hospital usaron sillas de un restaurante de pakistanís que hay al lado. Los trabajadores de este local se lo recriminaron. Así empezó una discusión que fue subiendo de tono y que acabó con una pelea entre los dos grupos a la que se fueron sumando de uno y otro bando. De esta forma se generó un enfrentamiento multitudinario en el que se lanzaron sillas, tal y como se puede ver en algunas imágenes difundidas por redes sociales.

"Se trata de un tema de convivencia puro y duro", explica el inspector Carlos Cabas, subjefe de la comisaría de Ciutat Vella. Los Mossos y la Guardia Urbana tuvieron que actuar para separar a las personas que se enfrentaban. Hubo siete detenidos por la pelea y al día siguiente se arrestó a otro sospechoso de presuntamente aprovechar el caos generado y robar un teléfono móvil.

Las peleas entre las dos comunidades se fueron repitiendo el lunes, en grupos más reducidos pero de forma constante y con violencia. Por eso, los Mossos junto con la Guardia Urbana impulsaron un dispositivo específico en la Rambla del Raval "para pacificar esa zona y evitar que se vuelvan a producir incidentes de este tipo", explica el inspector.

Durante 10 días se incrementó la presencia policial y los agentes han vigilado la zona con unidades específicas de Orden Público, además de patrullas de Seguridad Ciudadana. Desde las 9:00 h a las 2:00 h de la madrugada ha habido presencia fija policial en esta rambla, principalmente en las horas del día que más enfrentamientos podían producirse al coincidir las dos comunidades.

Mediación ante el conflicto

Este refuerzo policial no es la única medida adoptada ante la posibilidad de que los enfrentamientos se reprodujesen. Los Mossos y la Urbana buscaron referentes dentro de la comunidad pakistaní y argelina para que pudieran mediar. "Localizamos a figuras con capacidad de influencia sobre estos dos grupos", explica el inspector, quien añade que el conflicto se pudo reconducir gracias a que estas personas, dos comerciantes del Raval, hablaron para rebajar la tensión.

"Conseguimos juntar estas dos personas para que hablasen y los dos se comprometieron mediar con sus comunidades para que no se vuelva a producir ningún incidente", remarca el inspector, quien destaca que, desde su encuentro hace más de una semana, no se ha registrado ningún enfrentamiento en el Raval. Pese a esta mediación, los agentes mantuvieron el dispositivo por si algún grupo decidía saltarse este "pacto de paz firmado entre las dos comunidades", aunque no se produjo.

Presencia policial

Pese a que el dispositivo específico por el enfrentamiento dejará de estar activo en los próximos días, los Mossos y la Urbana han decidido que habrá presencia policial permanente en la Rambla del Raval. Se ubicará un punto fijo todos los días, que podrá ser un coche patrulla de uno y otro cuerpo, que se irán turnando, y además las patrullas irán dando vuelta por la zona.

Este punto fijo se gestiona dentro del denominado 'plan Helios', que es el dispositivo de verano de los Mossos en la capital catalana. Los agentes estarán desde primera hora de la mañana hasta la noche. Junto con esta presencia policial, el inspector señala que "estamos impulsando reuniones con todos los comerciantes" para que les cuenten "otras problemáticas que puedan tener". En estos encuentros también han participado miembros de las comunidades argelina y pakistaní.

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El objetivo es generar percepción de seguridad en los vecinos, los comerciantes o los turistas que pasan, ya que el Raval siempre ha estado castigado por el estigma de la delincuencia. E imágenes como las del enfrentamiento de hace unas semanas no ayudan a superarla.