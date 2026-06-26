Barcelona se ofrece para colaborar con ayuda humanitaria tras los terremotos en Venezuela

El Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado esta mañana su “absoluto apoyo y solidaridad” con Venezuela y su población tras el trágico doble terremoto de este jueves, que ha causado al menos 235 muertos y unos 4.300 heridos, según un balance todavía provisional. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha leído una declaración institucional que se aprobará por unanimidad en el pleno municipal de este viernes, en la que ha expresado su “voluntad de contribuir a la respuesta internacional”. El socialista ha estado arropado por concejales de todos los grupos municipales (PSC, Junts, Barcelona en Comú, ERC, PP y Vox) y con presencia de representantes de la comunidad venezolana en la capital catalana. Los ediles han guardado un minuto de silencio en recuerdo alas víctimas del seísmo.

El ayuntamiento ha mostrado “disposición a participar en las iniciativas de cooperación y ayuda humanitaria” con las zonas devastadas del país caribeño, “en coordinación con otras instituciones y organismos internacionales, contribuyendo a la respuesta inmediata y a los procesos de recuperación”. El consistorio ya anunció este jueves que destinaba una partida extraordinaria de 300.000 euros a ayuda humanitaria a Venezuela. En esa línea, el consistorio se ha comprometido a poner a disposición “recursos técnicos y el conocimiento operativo de los servicios municipales, con el objetivo de poder colaborar, si así se requiere, en tareas de asistencia, coordinación o apoyo en el ámbito de la gestión de emergencias y protección civil”.

A su vez, el ayuntamiento ha explicitado que se pone “a disposición de la comunidad venezolana residente en Barcelona". En ese sentido, da cuenta de "la voluntad de contribuir, desde sus capacidades, a aliviar los efectos de esta tragedia y a reforzar las respuestas colectivas ante situaciones de emergencia de esta magnitud que puedan afectar a los ciudadanos venezolanos residentes en Barcelona”.

Collboni ha destacado que “colectivos venezolanos que comparten la vida en Barcelona que son barceloneses y barcelonesas de pleno derecho se organizan desde ayer para ayudar a sus hermanos de Venezuela”. El alcalde ha deseado que sus familiares y amigos se encuentren a salvo. “Estamos con vosotros, con nuestros conciudadanos de origen venezolano, reiteramos el apoyo de todos los grupos políticos y la capacidad y la experiencia del ayuntamiento en cooperación ante emergencias para salir lo antes posible de esta situación”, ha remachado.

Entre los venezolanos presentes en la sala del Consell de Cent, donde se ha leído la declaración institucional, se hallaba Flavia Marina Martineau, venezolana residente en Barcelona y consejera del PP en el distrito de Nou Barris. Martineau ha expresado que ha logrado contactar con sus familiares en el país, pero ha evidenciado su inquietud por un amigo que ha dado muestras de vida mientras permanece sepultado bajo las ruinas de un edificio derrumbado.