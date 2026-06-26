Barcelona abre los actos previos a la salida del Tour con una exposición con 57 bicicletas históricas

Barcelona se prepara para la salida del pelotón del Tour de Francia desde la ciudad el sábado 4 de julio con un programa de actividades que justo empieza este viernes. La llamada Fiesta del Tour, que el ayuntamiento ha aliñado para una de las grandes citas que la ciudad alberga este año, incluye una exposición que se ha estrenado en la sede del consistorio. Ubicada en el patio gótico del edificio histórico de la plaza Sant Jaume, la muestra ‘Bicicleta i Societat (1817-1960)’ reúne 57 bicicletas de época, tanto originales como réplicas. Seis coleccionistas catalanes las han ofrecido de forma desinteresada para la ocasión.

La exhibición es gratuita y se podrá ver hasta el 6 de julio, coincidiendo con la tercera etapa de la ronda gala, cuando cruzará la frontera y dejará de recorrer las carreteras catalanas. El Ayuntamiento de Barcelona explica que la exposición “propone un viaje fascinante desde el nacimiento histórico de la bicicleta en 1817 y hasta la década de 1960”. Con la muestra con la que se quiere abrir el apetito ante las dos etapas en Barcelona, se reivindica el impacto “sencillamente revolucionario” de la bicicleta como “respuesta de la necesidad humana de desplazarse” y como “herramienta de emancipación social”, aduce el consistorio.

Un panel informativo en la exposición dedicada a la bicicleta en el Ayuntamiento de Barcelona, previa a la salida del Tour de Francia desde la ciudad. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La muestra se organiza en ocho ámbitos conceptuales que “plasman cómo cada época ha integrado la bicicleta en la sociedad civil, el deporte o las instituciones”. Hay un espacio dedicado a las bicicletas ‘made in Barcelona’, con el que se homenajea a fabricantes y talleres locales, como Sanromá, Amat, Castells, Montpeó o M. Santin. Lo preside una monumental recreación de la bicicleta original de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. La exposición es visitable de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Los orígenes del ciclismo

La misma exhibición repasa las innovaciones tecnológicas con las que la bicicleta ha evolucionado, el nacimiento del ciclismo como deporte en diferentes países y Catalunya y el rol de la bicicleta como signo de libertad. También se reserva un rincón que ilustra cómo la bicicleta se ha adaptado a distintos oficios, la evolución del triciclo infantil y su uso privado, militar y policial. De hecho, se recuerda que la primera unidad ciclista de la Guardia Urbana de Barcelona surgió en 1908.

Una de las bicicletas expuestas en el Ayuntamiento de Barcelona ante la próxima salida del Tour de Francia desde la ciudad. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Los paneles explicativos incluyen unos códigos QR para traducir los textos a castellano, inglés y francés. Se ha instalado también un ‘photocall’ para que el público se pueda fotografiar en el tándem en que el alcalde de Barcelona, Jaujme Collboni, y el director general del Tour, Christian Prudhomme, ratificaron que la capital catalana fuese la salida de la ‘Grande Boucle’ en esta próxima edición.

El concejal de Deportes, David Escudé, ha manifestado que la colección que se ofrece en el ayuntamiento es “el preámbulo cultural idóneo para recibir el ‘Grand Départ’ del Tour de Francia”. “Nos recuerda que la bicicleta no es solo un instrumento de competición de elite o de ocio saludable, sino que históricamente ha sido un verdadero vehículo de progreso, libertad y cohesión para la sociedad”, ha reseñado.