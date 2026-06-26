Barcelona se compromete a que la Guardia Urbana disponga de pistolas táser en menos de un año

El PSC, Junts, el PP y Vox se han aliado este viernes en el pleno municipal para comprometerse a desencallar la adquisición de las pistolas eléctricas a la Guardia Urbana, un objetivo que el alcalde Jaume Collboni se planteó tras iniciar su mandato hace tres años y que se ha atascado hasta ahora. Los populares han presentado una proposición al respecto durante la sesión plenaria. Ha salido adelante tras modificarla para pactarla con los socialistas y sumar el apoyo de los nacionalistas y la extrema derecha, mientras que Barcelona en Comú y ERC se han opuesto. La moción aprobada consagra que las primeras armas capaces de paralizar a una persona durante unos segundos mediante una descarga eléctrica se incorporen al cuerpo antes de que finalice el presente mandato. Acaba justo de aquí a un año, tras las elecciones municipales de mayo de 2027.

El gobierno socialista previó dotar a la policía local de Barcelona de una partida inicial de 22 pistolas táser a partir de la primavera de 2025. Sin embargo, el reglamento que debe amparar el uso de los dispositivos fue demorándose y acabó abortándose al ser rechazado en junio de 2025. Entonces, el ordenamiento sumó la oposición de Barcelona en Comú y ERC, detractores de las táser, y también de Junts. A diferencia de los Comuns y los republicanos, los posconvergentes son favorables a ese tipo de armamento, pero su líder, Jordi Martí, condicionó su apoyo a que el código de uso fuese consensuado con los sindicatos policiales.

La cuestión de las táser ha quedado en suspenso desde hace un año. Ha reflotado a raíz de que Martí haya sido elegido alcaldable de Junts en las primarias de la formación. Collboni sugirió esta semana retomar el debate a raíz de la elección de Martí, partidario de las pistolas eléctricas, para obtener ahora sí su respaldo para que un reglamento de uso de los dispositivos entre en vigor. Es el paso previo imprescindibles antes de abordar la compra de las pistolas. El alcalde puso fecha en julio para desbloquear la cuestión. No obstante, el PP se ha avanzado con una proposición este viernes, que formaliza que el borrador de código se formule el próximo mes y tras trabajarse con representantes sindicales de la Guardia Urbana.

Adquisición sin pausa

Asimismo, el acuerdo estipula que, una vez que el marco regulatorio sea vigente, se emprendan “inmediatamente” los trámites para que el proceso para abastecerse de las armas se inicie en un plazo máximo de tres meses. El texto ratificado no cifra cuántas pistolas eléctricas se obtendrán. El PP sugería que el ayuntamiento se proveyera de 150 armas en su propuesta inicial, pero la cantidad se ha borrado al transaccionarse con el PSC. Sí se ha mantenido que el mismo procedimiento de contratación sirva para dotarse de las cámaras unipersonales vinculadas a las pistolas, cartuchos, baterías, fundas, labores de mantenimiento de las armas y actualizaciones tecnológicas, sistemas de trazabilidad y auditorías y formación para los agentes.

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Aparte, la declaración apoyada por PSC, Junts y PP alude a “elaborar un plan de despliegue territorial y operativo que garantice la disponibilidad inmediata de estos dispositivos en todos los distritos y turnos de servicio”. En ese sentido, priorizan que las pistolas estén al alcance de “unidades territoriales, mandos operativos, servicios nocturnos, la Unidad de Refuerzo para Emergencias y Proximidad (UREP) y las patrullas que intervengan habitualmente en situaciones de alto riesgo”. A ello agregan la demanda de “adoptar las modificaciones presupuestarias necesarias para que los primeros dispositivos puedan estar operativos antes de finalizar el mandato” en junio de 2027.