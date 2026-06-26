Collboni retira un plus para subir el sueldo a altos cargos de Barcelona por falta de acuerdo

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado de la sesión del pleno municipal de este viernes el debate para crear un complemento de productividad del 5% que iba a transferirse a altos cargos municipales y directivos, incluidos los que ingresan más de 100.000 euros al año. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha prescindido del punto poco antes de comenzar plenario, al no tener asegurados los apoyos suficientes para que prosperara y abocarse a una probable derrota. Barcelona en Comú, PP y Vox iban a votar en contra, Junts se iba a abstener y ERC valoraba cambiar el voto a favor que concedió en la comisión municipal para optar ahora por una abstención.

El teniente de alcalde Albert Batlle ha admitido que existe “falta de acuerdo” sobre la cuestión. En todo caso, no ha renunciado a que el complemento pueda ratificarse en un próximo pleno. “Esperamos que se pueda presentar próximamente para ser aprobado”, ha deseado.

Josep Rius (Junts) ha justificado que Junts iba a abstenerse en ese punto retirado y los otros tres que se han mantenido sobre reglamentos de personal por respeto a las huelgas declaradas en las bibliotecas, los servicios sociales y otros departamentos del ayuntamiento. “Nos cuesta votar a favor en el contexto actual marcado por conflictos laborales abiertos con un grueso de colectivos de trabajadores municipales”, ha motivado.

Marc Serra (BComú) ha expresado su oposición a un complemento que “significaba una subida de sueldo para directivos y altos cargos”. Ha recalcado que no se trata de una petición de los sindicatos. “Les pedíamos que se limitara y que los altos cargos de 100.000 euros no se les aplicara de forma automática, porque hablamos de altos cargos que cobran 120.000 o 130.000 euros, casi 10.000 euros al mes, a los que pretendían subirle el sueldo un 5%”, ha reprochado. Serra ha criticado que el plus “se propone en un contexto con multitud de colectivos en huelga, lo que muestra desconexión con la ciudad y la plantilla”.

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“Hay grupos que se ponen muy exquisitos cuando están en la posición pero no han hecho nada para resolver problemas históricos que se arrastran en esta casa y que son el origen de las protestas”, ha observado Jordi Coronas (ERC). Sonia Devesa (PP) ha anticipado que su formación presentará alegaciones a la propuesta de complemento de productividad. “Resulta discutible un incremento del 5% para personal directivo que cobra más de 100.000 euros y que goza de retribuciones muy elevadas”, ha evaluado.