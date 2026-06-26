Sucesos
Hallado un cadáver tendido en mitad de la calle Joaquín Costa de Barcelona
Los Mossos están a la espera de los resultados de la autopsia para despejar si se hallan signos de violencia en el cuerpo localizado o si la muerte se debe a causas naturales
Desarticulados dos narcopisos en Barcelona que acumulaban quejas por conflictivos
El cadáver de una persona ha sido hallado este mediodía a la altura del número 52 en la calle Joaquín Costa, en el barrio del Raval de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación tras ser alertados por la presencia del cuerpo sin vida y tendido en la vía, según ha informado 'Tot Barcelona' y EL PERIÓDICO ha podido confirmar.
Los Mossos han recibido aviso del hallazgo a las 13:03 horas. La policía explica que está a la espera de los resultados de la autopsia para comprobar si el cadáver presenta signos de criminalidad o si la persona ha fallecido por causas naturales.
Por ahora, la Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra en Ciutat Vella se ha hecho cargo del caso. La unidad instruirá la investigación abierta.
Suscríbete para seguir leyendo
- El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
- El rincón más antiguo de Barcelona: nació como Barcino romana y hoy guarda algunos de los edificios más históricos de la ciudad
- Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida
- Detenidos cuatro falsos dentistas y un propietario de clínicas en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat
- Once detenidos y una pelea con machetes en la playa de la Mar Bella es el balance de una verbena de Sant Joan 'intensa pero relativamente tranquila
- Las ondas sísmicas llegan a Barcelona diez minutos después de producirse el doble terremoto de Venezuela
- Vecinos de Sabadell denuncian por odio al portero Diego Fuoli que incitó a insultar a Pedro Sánchez
- Mapa de las verbenas y hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona, por barrios