Hallado un cadáver tendido en mitad de la calle Joaquín Costa de Barcelona

El cadáver de una persona ha sido hallado este mediodía a la altura del número 52 en la calle Joaquín Costa, en el barrio del Raval de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación tras ser alertados por la presencia del cuerpo sin vida y tendido en la vía, según ha informado 'Tot Barcelona' y EL PERIÓDICO ha podido confirmar.

Los Mossos han recibido aviso del hallazgo a las 13:03 horas. La policía explica que está a la espera de los resultados de la autopsia para comprobar si el cadáver presenta signos de criminalidad o si la persona ha fallecido por causas naturales.

Por ahora, la Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra en Ciutat Vella se ha hecho cargo del caso. La unidad instruirá la investigación abierta.