Barcelona compra dos fincas en Vallcarca para construir 35 pisos públicos

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado la compra de dos fincas en el barrio de Vallcarca, en el distrito de Gràcia, por seis millones de euros para construir 35 pisos de alquiler asequible. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha destacado que se desbloquea así la transformación urbanística de la zona, donde el consistorio quiere alcanzar el medio millar de viviendas nuevas.

El acuerdo, aprobado por la comisión de gobierno, convierte al consistorio en el único propietario de los terrenos ubicados entre las calles Cambrils, Calenday y Argentera. El ayuntamiento ha especificado este viernes que el objetivo es agrupar ambas propiedades en una única promoción gestionada por el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) para optimizar la edificabilidad y no duplicar espacios comunes.

La primera teniente del alcalde y concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha destacado que la operación es fruto de un acuerdo con propietarios particulares afectados históricamente por la transformación del barrio. Según Bonet, esta compra asegura que más vecinos "se puedan quedar a vivir" en Vallcarca, al aumentar el parque municipal de vivienda en el entorno del futuro Parque Central, que iniciarán las obras de construcción a finales de año.

Protesta en el pleno

En cambio, vecinos opuestos al plan del ayuntamiento han protestado durante el pleno municipal de este viernes, en el que Barcelona en Comú ha reclamado al ejecutivo del PSC que informe de las actuaciones urbanísticas previstas en el ámbito Vallcarca-Bolívar, antes de su ejecución. Bcomú también ha solicitado que "no se lleve a cabo ninguna actuación que afecte la vivienda existente en el ámbito sin haberse debatido prevaimente" en la mesa de trabajo sobre el planeamiento urbanístico de Vallcarca.

En paralelo, el consistorio tiene en marcha la licitación de otros dos proyectos en el distrito de Gràcia, que sumarán 47 viviendas adicionales. Asimismo, a finales de este año se prevé la entrega de los 36 pisos de la promoción Grèvol, ubicada en el mismo distrito e impulsada mediante el convenio ESAL, una alianza público-comunitaria cuyo objetivo es crear y rehabilitar vivienda social y asequible mediante un modelo de alquiler o cesión de uso.

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Además, el ayuntamiento avanza en la expropiación de cuatro fincas en el mismo barrio para construir un depósito pluvial bajo la futura Rambla Verde. El consistorio considera que la infraestructura es "imprescindible" ante la actual emergencia climática.