Desarticulados dos narcopisos en Barcelona que acumulaban quejas por conflictivos

La Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra lanzaron la semana pasada sendos operativos conjuntos en la Barceloneta y el Raval para desarticular presuntos puntos de venta y consumo de drogas. Como resultado de esas dos intervenciones, se ha detenido a tres personas.

La primera intervención se realizó en un inmueble con numerosas quejas vecinales por molestias, incivismo y degradación del entorno. Los agentes arrestaron a una persona e intervinieron pequeñas cantidades de marihuana, dinero y material habitual para la manipulación de sustancias.

En el segundo registro, los policías actuaron en otro inmueble presuntamente vinculado a actividades de venta y consumo de drogas, también con impacto en la convivencia vecinal. En este caso se detuvo a dos personas.

En esta actuación, los agentes se incautaron de marihuana. También requisaron una cantidad elevada de dinero en efectivo, así comoi utensilios para la dosificación y manipulación de sustancias.