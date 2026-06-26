Pleno municipal
Barcelona se compromete a crear un centro de memoria sobre el colectivo LGTBI
El ayuntamiento proyecta abrirlo con respaldo de la Generalitat y busca ubicación junto al Govern
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El Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido en el pleno municipal de este viernes que se cree un centro o un memorial dedicado al colectivo LGTBI, con respaldo de la Generalitat de Catalunya. El ruego de Junts ha recibido el apoyo del gobierno del PSC, con quien ha transaccionado la propuesta para que saliera adelante, coincidiendo con el mes en que se celebra el Orgullo LGTBI. Esta mañana, la bandera del arcoirís -emblema del colectivo lésbico, gay y transexual- se ha colgado en la fachada del consistorio en la plaza de Sant Jaume este viernes.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha juzgado “conveniente” que se ponga en marcha “un centro de memoria LGTBI”. Ha opinado que ese futuro centro debe ser compartido con la Generalitat, para “optimizar costes y tenga la escala necesaria”. En ese sentido, ha explicado que se mantienen conversaciones con el Govern para hallar un lugar idóneo y “representativo” para el memorial.
Por su parte, el concejal Joan Rodríguez (Junts) ha defendido que se cree el espacio para homenajear a activistas represaliados durante el franquismo y a “los que tuvieron que luchar para alcanzar lo que se ha conseguido”. Rodríguez ha citado como ejemplos los memoriales existentes en San Francisco desde 1985, Ámsterdam desde el 2000 y Londres desde 2022.
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