Pleno municipal
Barcelona estudiará si sanciona a una empresa del Estado por insalubridad e inseguridad en el garaje del Centre de la Vila
El gobierno del PSC acepta un ruego de ERC para inspeccionar el aparcamiento con urgencia, objeto de denuncia por comunidades de vecinos de la Vila Olímpica
Barcelona opta por esperar antes de decidir si compra el Centre de la Vila: “Puede costar 40 millones”
El Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido a inspeccionar con urgencia el aparcamiento del centro comercial del Centre de la Vila, inmerso en una espiral de cierre de locales y deterioro coronada por la ausencia de compradores que pujaran para adquirir el edificio en la reciente subasta promovida por el propietario, la empresa pública estatal Mercasa. El gobierno municipal del PSC ha aceptado un ruego de ERC para examinar el estado del aparcamiento de la superficie comercial de la Vila Olímpica y abrir expedientes sancionadores si es necesario por presunta insalubridad e inseguridad por goteras y otras insufuciencias en el garaje.
El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha manifestado que “no puede ser que el propietario no cumpla con sus obligaciones”. “Ha habido una situación de dejadez extraordinariamente importante”, ha censurado el socialista. El edil ha explicado que el distrito de Sant Martí “ha iniciado un expediente para requerir a Mercasa el certificado actualizado de solidez y salubridad de la planta menos 3 del aparcamiento, donde se están produciendo las filtraciones de forma más clara”.
Por su parte, el concejal Jordi Coronas (ERC) ha reprochado “años de mala gestión” a la empresa pública que es dueña del Centre de la Vila, así como haber tolerado una “pérdida de la actividad comercial” y haber actuado como un fondo de inversión, “tratando de buscar el máximo rendimiento” con una venta. El republicano ha enfatizado que el aparcamiento presenta “problemas de salubridad y de seguridad estructural que pueden afectar a vecinos del entorno”.
“Pedimos que actúen de oficio y abran los expedientes necesarios para exigir al propietario que actúe”, ha apremiado Coronas. Asimismo, ha instado al ayuntamiento a unirse a la demanda que las comunidades de vecinos del entorno del Centre de la Vila han interpuesto contra Mercasa por dejadez de funciones e insalubridad.
Valls ha respondido que el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona (IMHAB) se están planteado sumarse a la demanda vecinal. El teniente ha apuntado que el litigio entre la propiedad y la sociedad que explota el parking ha imposibilitado adecuar el garaje.
Aparte, como expresó en la reciente comisión municipal de economía, el socialista ha supeditado que el consistorio compre el Centre de la Vila a que se le tase de un “precio justo”. En la reciente subasta, no se presentaron ofertas por el precio mínimo de la convocatoria, que se situó en 18 millones de euros. “El ayuntamiento no debe pagar por encima de lo que vale”, ha esgrimido Valls, que ha afirmado que se mantienen conversaciones con Mercasa “para ver cuál es la solución final”.
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