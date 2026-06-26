El ascensor de la estación de FGC de la Floresta vuelve a funcionar después de años

El ascensor de la Floresta, que da acceso a la andana de la vía 2 en dirección a Barcelona de la estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Sant Cugat del Vallès, se ha puesto en marcha de nuevo el pasado jueves 25 de junio después de años sin funcionar. El coste total de su reparación ha sido de 154.796 euros, El Ayuntamiento ha aportado 44.928 euros y FGC, por su lado, 109.868. Ha consistido en el arreglo estructural del ascensor y de las filtraciones del edículo así como de la mejora de la ventilación.

Al acto organizado para presentar la puesta en funcionamiento asistió el mismo presidente de FGC, Carles Ruiz, que ha asegurado que asumirán el mantenimiento del ascensor para “dar un buen servicio” a los ciudadanos, lo que acelerará la reparación de las futuras averías. FGC confirma que los trabajos incluyen saneamiento estructural, reparación de las filtraciones existentes, instalación de nueva reja de ventilación en la parte superior del edículo, sustitución de los componentes del ascensor deteriorados, implantación de equipos de comunicaciones en el ascensor e integración para el telecontrol desde el centro de control de FGC.

El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, en respuesta a las críticas por el retraso en la reanudación del ascensor de la Floresta, ha manifestado que era una obligación después de tanto tiempo y ha agradecido la paciencia que han tenido los usuarios. Además, Ruiz también ha tenido palabras de agradecimiento a FGC. “Hoy ha sido un día histórico porque tenemos este ascensor de los FGC de la Floresta arreglado”, ha explicado Vallès.

Instalado en 2017 por FGC

Además de la reparación y el mantenimiento, conectarán el Centro de Supervisión d'Estacions (CSE) con FGC con la estación de la Floresta, de modo que cualquier incidencia será atendida por los agentes de FGC tanto desde el CSE como desde la misma estación, mejorando así el servicio prestado a las personas usuarias. La novedad ha sido anunciada en el mismo acto por la directora del Material Mòbil i Xarxa Ferroviària d’FGC, Esther García.

Es histórico porque el ascensor de la Floresta se instaló en 2017 por FGC a petición del Ayuntamiento de Sant Cugat con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida a la estación FGC y conectar dos puntos del barrio que se sitúan a diferente nivel: el Passeig de la Floresta y la plaza Miquel Ros y, desde entonces, ha sufrido varias averías.