Vilanova aprovecha el paso del Tour de Francia por la ciudad para mejorar infraestructuras deportivas y fomentar el ciclismo

Para muchos de los municipios de la provincia de Barcelona que acogerán el paso del Tour de Francia resultan claves las ayudas que presta la Diputació (Diba), destinadas tanto para el asfaltado y adecuación de las calzadas por dónde discurrirán los ciclistas así como para impulsar actuaciones relacionadas con el fomento de la práctica ciclista. Es el caso de Vilanova i la Geltrú, cuyo Ayuntamiento asegura, a través de un comunicado, que la carrera ciclista más importante del mundo "dejará un legado que irá más allá del acontecimiento deportivo" y que ayudará a "reforzar la apuesta por la bicicleta como herramienta de movilidad sostenible, salud, educación y cohesión social".

Así, más allá del fugaz recuerdo del pelotón atravesando la población, para los vilanovenses quedará el "impulso de un conjunto de actuaciones "destinadas a fomentar la práctica del ciclismo, promover la movilidad sostenible y mejorar las infraestructuras deportivas" de la ciudad. Una parte destacada de los recursos, indica el gobierno municipal, se destinará a financiar la mejora del Circuito Municipal de Ciclismo Vicenç Iturat. Ya se han limpiado y acondicionado los accesos, se ha renovado la jardinería, se han regulado las zonas de tierra, y se ha incorporado un nuevo equipamiento para la actividad deportiva, con la adquisición de 20 bicicletas y nuevos cascos de protección. También se han instalado soportes de pared para aparcar la bicicleta, dos bancos adicionales y nuevas papeleras.

Paralelamente —y aunque el consistorio indica que se han parado las obras hasta que pasen los meses de más calor—, se encuentran en ejecución los trabajos de pintura y renovación de la señalización del circuito, el repaso y reparación del asfalto y la reparación de varios tramos de las vallas perimetrales.

Imagen de una formación en bicicleta de carretera destinada a mujeres en Vilanova i la Geltrú / AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Sin salir del mencionado circuito municipal, el Ayuntamiento prevé que en los próximos meses comience la reforma del armario eléctrico y la mejora de la iluminación, la renovación de la cartelera informativa, la instalación de mesas con bancos y la mejora de los contenedores existentes, con una nueva puerta de acero galvanizado, la reparación de la cubierta y la pintura exterior. Asimismo, está prevista la creación de un circuito específico de BTT, la construcción de un nuevo acceso desde la rambla de los Països Catalans y la incorporación de nuevos elementos para ampliar las posibilidades de uso del recinto, como una mecedora y una rampa metálica, así como la incorporación de nuevas zonas de sombra para mejorar el confort de los usuarios. Actuaciones que, a tenor del Ayuntamiento de Vilanova, "permitirán disponer de un equipamiento más moderno, funcional y adaptado a las necesidades actuales de la práctica ciclista, tanto en el ámbito formativo como competitivo".

Promoción del ciclismo

El circuito acoge a los alumnos de 5º y 6º de primaria y de ESO, que a través del Pla d'Animació Educativa (PAE), se han incorporado durante este curso a una actividad de iniciación al ciclismo de carretera. La propuesta combina formación teórica y práctica sobre conducción, seguridad viaria, mantenimiento de la bicicleta y hábitos saludables. Paralelamente, la concejalía de Esports impulsa desde el mes de mayo un programa específico de iniciación al ciclismo de carretera para mujeres mayores de 18 años que combina sesiones en circuito y salidas a carretera, con apoyo técnico especializado y la posibilidad de disponer de bicicleta municipal para facilitar la participación.

La culminación de este conjunto de iniciativas llegará el 24 de octubre, día de la celebración de la primera edición de 'Vilanova amb bicicleta', una "jornada lúdica y participativa que nace con la voluntad de convertirse en una cita anual de referencia", señala el gobierno municipal. La propuesta incluirá "una pedalada popular abierta a todas las edades y un amplio programa de actividades vinculadas a la movilidad sostenible, la seguridad viaria, la actividad física y el patrimonio local".