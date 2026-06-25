En Isla de Margarita
Tito Álvarez (Élite Taxi), desde Venezuela: "Hay mucha confusión y preocupación. Mucha gente está muy angustiada por sus familiares"
El líder de Élite Taxi, Tito Álvarez, confirma su buen estado de salud desde Venezuela, donde vive desde el pasado invierno, tras haberse librado del terremoto por un margen de tiempo muy estrecho
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"Me he librado por 10 horas del terremoto", ha sido el mensaje que ha enviado Tito Álvarez desde Venezuela como respuesta a la gran cantidad de personas que se han preocupado por su situación. El líder de Élite Taxi, el sindicato con mayoría de representación en el sector en el área metropolitana de Barcelona, trasladó su lugar de residencia a la isla de Margarita, en el país latinoamericano, el pasado invierno.
La información la ha brindado mediante un mensaje de Whatsapp que ha escrito a las 2 de la madrugada, hora local: "Aquí, en Margarita, hay mucha confusión y preocupación. Mucha gente está muy angustiada por sus familiares y existe bastante miedo ante la posibilidad de un tsunami. Las alertas están al máximo y hay bastante incertidumbre con ese tema, pero de momento está todo bien".
"Estoy bien. Me libré del terremoto por apenas 10 horas. Justo hice noche en Caracas el día antes y cogí el avión hacia Margarita a las 8 de la mañana. Es decir, por muy pocas horas me salvé de que me pillara allí", explica. "Aún así, sigo flipando con la que me he librado", añade, aún incrédulo por la devastación que ha sembrado el doble terremoto en el país.
Ahora mismo aquí son las 2 de la madrugada y me es completamente imposible responder a la enorme cantidad de mensajes que estoy recibiendo. Iré informando cuando pueda, ya que además la conexión a internet se cae constantemente con todo lo que está pasando.
Días intensos
Álvarez acababa justo de llegar a la capital venezolana procedente de Barcelona, donde durante la última semana se ha reunido con los grupos parlamentarios para trasladar nuevas propuestas que puedan blindar la ley del taxi. También pudo hablar con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, e incluso con el president, Salvador Illa. Ya salía pues, de unos días muy intensos en Barcelona, de los que ha vuelto con "una gripe súper fuerte" de la que se está recuperando. "No me llaméis porque no puedo ni hablar, de verdad", advierte.
Prueba de ello es que no ha mandado esta vez ningún mensaje de voz, que difunde de forma muy habitual a través de su canal de whatsapp, para contar sea la situación del taxi, las reivindicaciones del sindicato o cualquier otro aspecto que considere relevante.
"Ahora mismo aquí son las 2 de la madrugada y me es completamente imposible responder a la enorme cantidad de mensajes que estoy recibiendo. Iré informando cuando pueda, ya que además la conexión a internet se cae constantemente con todo lo que está pasando. Gracias a todos por preocuparos", concluye Álvarez.
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