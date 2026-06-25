Por motivos de mantenimiento
Sendos cortes de luz y de agua afectan al barrio del Centre de Santa Coloma de Gramenet
La interrupción de los servicios, prevista para este jueves por la mañana, afecta al Ayuntamiento colomense, que mantiene su actividad en otras dependencias municipales y mediante el teletrabajo
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El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha anunciado que este jueves por la mañana los servicios de luz y de agua en el barrio del Centre están interrumpidos por "trabajos de mantenimiento". El corte de luz se alargará, explica el consistorio, hasta las 13:30 horas aproximadamente; mientras que la suspensión del servicio de agua podrá prolongarse hasta las 14:00 horas.
En lo que respecta al corte de suministro eléctrico, este tiene lugar en la plaza de la Vila, y afecta a los vecinos de las avenidas de Francesc Macià, de la Generalitat, así como de las calles Francesc Viñas, Anselm Clavé, Sant Carles, Sant Pere, Vistalegre, el carreró de la Plaça y los paseos de Llorenç Serra y Mossèn Jaume Gordi. Acerca de la interrupción en el suministro de agua, a cargo de Aigües de Barcelona, el consistorio ha señalado que también afectará a la misma zona.
Se da el hecho que los cortes "impiden el desarrollo normal de la actividad administrativa en el Ayuntamiento", de manera que "con el objetivo de garantizar una atención adecuada a la ciudadanía, todas las citas programadas en la Oficina de Información y Atención Ciudadana han sido reprogramadas".
Pese a la incidencia, sigue el gobierno municipal, "el Ayuntamiento mantiene su actividad con el personal trabajando en modalidad de teletrabajo o desde otras dependencias municipales". Por todo ello, el consistorio pide "disculpas por las molestias" que la situación pueda ocasionar a los vecinos.
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