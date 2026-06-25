Las ondas sísmicas llegan a Barcelona diez minutos después de producirse el doble terremoto de Venezuela

Las ondas sísmicas generadas por los terremotos de Venezuela, de magnitud 7,2 y 7,5, han sido captadas por sismógrafos en varios puntos de Catalunya, tras viajar más de 7.500 kilómetros desde el epicentro de la catástrofe.

El físico y experto en sismografía Jordi Díaz Cusí ha mostrado a través de su canal en X cómo las ondas sísmicas han llegado hasta la Península, solo unos minutos después de arrasar el territorio venezolano.

Las ondas han llegado a las 0.15 horas y 36 segundos, poco más de diez minutos después de que tuviera lugar y se desplazaran desde el epicentro. Es el tiempo que han tardado en recorrer esos 7.500 kilómetros. Los sismógrafos de la red educativa Geociències Barcelona (GEO3BCN – CSIC) las han podido captar desde diversos puntos de la geografía catalana.

Los sismógrafos que mejor han reflejado la llegada de las ondas sísmicas han sido los del Institut Garrotxa y el Espai Cràter, en Olot, donde se ubica un museo especializado en divulgación sobre volcanes y movimientos sísmicos.

Lo ha mostrado el sismógrafo del Institut Costa i Llobera, el del Instituto Vallès de Sabadell y el de la Escola Proa, en Barcelona. También lo han captado los que se encuentran en L’Ametlla del Vallès, Mollet y Santa Coloma de Gramenet. Sin embargo, las máquinas especialistas que lo han reflejado con mayor precisión han sido, sin duda, las del Institut Garrotxa y el Espai Cràter, en Olot, donde se ubica un museo especializado en divulgación sobre volcanes y movimientos sísmicos, y que habitualmente suele reunir a expertos, estudiantes e investigadores. Los sismógrafos muestran el inicio de la llegada de las primeras ondas, imperceptibles para las personas, a las 22.15 UTE, correspondiente a las 0.15 en España, y después, unas segundas de mayor intensidad a las 22:40 UTE, las 0.40 en el suroeste de Europa.

Precisamente, Díaz Cusí forma parte de GEO3BCN -CSIC, un instituto de investigación internacional dedicado a las ciencias de la Tierra, cuya misión es avanzar en la comprensión de las ciencias del sistema terrestre.

Conocimiento de riesgos geológicos

Una parte de su trabajo se basa en “atender las necesidades de la industria y la sociedad mediante la transferencia de conocimientos aplicados a los riesgos geológicos y a la exploración y explotación de recursos geológicos”, además de formar a la próxima generación de personal investigador y técnico en ciencias de la Tierra.

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Al igual que Díaz Cusí, numerosos expertos en sismología han compartido por redes sociales el momento en el que han captado, con la ayuda de instrumentos especializados, la llegada también de las ondas en sus respectivos centros de investigación ubicados en diversas partes del mundo.