La ola de calor obliga a atender a 52 personas en Barcelona por indisposiciones a causa de las altas temperaturas

La ola de calor que Catalunya ha soportado entre el pasado viernes y este miércoles ha dejado picos de temperaturas en Barcelona en los que se han rozado los 35 grados centígrados. La alerta que Protecció Civil mantuvo activa hasta ayer debido a la canícula ha obligado a los equipos sanitarios a atender en los últimos días a personas que se han sentido indispuestas por el clima tórrido. Solo en el área médica de la urbe han intervenido en medio centenar de ocasiones.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) precisa que ha socorrido a 52 personas por trastornos relacionados con el calor durante la alerta de los últimos cinco días en la región sanitaria de Barcelona, que incluye la capital y Montcada i Reixac. El organismo público dependiente de la Generalitat precisa que el 52% de los auxilios han requerido de una ambulancia, de lo que se extrapola que los vehículos sanitarios han acudido en 27 casos. Las otras 25 asistencias se resolvieron mediante llamadas al servicio Salut Respon, a través del número de teléfono 061.

Superado el primer episodio de calor intenso de este verano, el balance final registra que el SEM ha atendido a 264 personas en Catalunya por afecciones asociadas a los termómetros disparados de los pasados días. En poco más de la mitad de los casos se ha desplazado una ambulancia. Se extrae que 137 pacientes han necesitado de un vehículo medicalizado en toda la comunidad, mientras que 127 despacharon su consulta mediante una llamada telefónica.

Además, se atribuyen unas 49 muertes al calor en Catalunya ocurridas entre el 19 y el 24 de junio, según el recuento del sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III. Los periodos de calor constante y con incrementos hasta niveles sofocantes se vinculan a un aumento de la mortalidad. La Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) achaca unos 370 fallecimientos prematuros en la ciudad por las temperaturas elevadas entre mayo y septiembre de 2025, un 57% más que en 2024, cuando estimó que se produjeron unos 236 óbitos relacionados con el tiempo abrasador.

La ASPB calcula que en torno a 3.538 personas perdieron la vida en Barcelona porque el calor agravó su estado de salud entre 2016 y 2025. Las víctimas más numerosas fueron mayores de 75 años y mujeres, entre las que son más frecuentes los perfiles que resultan más frágiles en caso de episodios de temperaturas asfixiantes, como personas de edad avanzada y que viven solas en viviendas menos adaptadas a la inclemencias, señala la agencia.