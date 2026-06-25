Incertidumbre y angustia por el terremoto entre la comunidad venezolana en Barcelona, que ya organiza una ayuda

Ronald reside en Barcelona desde hace años, pero es originario de la zona de La Guaira, en Venezuela, una de las regiones más afectadas por el terremoto que ha vivido el país latinoamericano este miércoles. Desde un bar especializado en cocina del país, dice que ha estado intentando contactar con sus familiares para asegurar que están bien, y aún no ha podido hablar con siete de ellos. La comunidad venezolana en la capital catalana está viviendo con "incertidumbre" y "angustia" la catástrofe, puesto que la comunicación está siendo "muy difícil" por los daños causados por el seísmo, según explica el presidente de la Associació Catalano-Veneçolana Asocaven, José Luis Acuña. Los migrantes venezolanos en Barcelona ya están trabajando en organizar una ayuda a los afectados.

Según ha explicado Acuña, las diversas asociaciones de venezolanos en la capital catalana celebrarán una reunión esta tarde para planificar cómo pueden apoyar a las víctimas del terremoto. El principal aeropuerto del país, ha dicho, está cerrado, con lo que "hay que buscar alternativas" para poder enviar tanto recursos económicos como "medicamentos y material de primeros auxilios". Su objetivo es poder enviar productos desde un lugar que no sea Europa, sino más cerca de Venezuela, para que lleguen antes.

Angustia en la comunidad venezolana de Barcelona

Acuña representa a una comunidad que vive "con mucha angustia" los acontecimientos, ya que están intentando saber de los familiares, pero la comunicación es complicada, aunque dice que se está restableciendo. "Todo el mundo está intentando apoyarse y ayudarse mediante grupos de WhatsApp", ha explicado. Uno de los migrantes venezolanos en Barcelona que está intentando establecer contacto con los suyos es Ronald, que tiene mucha familia en Guaira. Reconoce que no ha podido dormir bien porque ha estado intentando comunicarse con conocidos "a lo largo de toda la noche", y algunos le han explicado que se han trasladado a un polideportivo con agua e internet que se ha habilitado por los afectados.

Sin embargo, hay siete familiares que no sabe "si están bajo los escombros, si han podido escapar, si se han podido refugiar o si han muerto". Ronald, que trabaja en un bar especializado en cocina venezolana, ha explicado que se ha enterado de la noticia de noche, cuando una familiar le ha llamado llorando para relatarle los hechos.

Impacto emocional y flujo constante de información

Robert, otro venezolano en Barcelona, reconoce que vive la noticia "con muchas ansias" porque no deja de recibir vídeos de la catástrofe. "La verdad es que duele ver a tanta gente desaparecida", añade, diciendo que tiene "el corazón en la mano". En su caso, pudo hablar con algunos familiares que le confirmaron que están bien, pero también sufrió la complicación en las comunicaciones.

Luis Enrique ha sabido la noticia esta mañana, ya que estaba durmiendo cuando el seísmo ocurrió, y dice que en su ciudad, San Felipe, el epicentro, la devastación no ha sido tan grande. Este jueves por la mañana no pudo contactar con sus familiares, y aunque confía en que es porque es de noche en Venezuela, está "preocupado" y "con la cabeza allí" pensando en los suyos.

Luis Enrique comenta que los terremotos no son tan frecuentes en su país, pero Ronald recuerda que muchos de los edificios del estado de la Guaira son precarios porque ya se vieron afectados por unas graves inundaciones en 1999. "Muchas estructuras ya habían sido debilitadas", lamenta, y "las estructuras no aguan".

Un 2026 con zarandeo político y catástrofe natural

En cualquier caso, los integrantes de la comunidad venezolana en Barcelona lamentan el año que esta atravesando el país. "En seis meses hemos tenido un zarandeo político y social, y ahora una catástrofe natural", dice José Luis Acuña, recordando la detención de Nicolás Maduro.

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A su juicio, la situación actual podría ser un momento de "reinvención de la nación" y, en todo caso, un momento para que los venezolanos dejen atrás los enfrentamientos políticos y sociales y puedan unirse para reconstruir el país. "La sociedad debe reencontrarse fraternalmente", enfatiza.