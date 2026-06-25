Un estudio plantea una vacuna personalizada para acabar con las infecciones de orina de repetición

Un estudio del Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha planteado el uso de una vacuna personalizada para acabar con las infecciones de orina de repetición y reducir la dependencia del tratamiento antibiótico para resolverlas. La vacuna se fabrica a partir de la misma bacteria que provoca la infección de cada paciente. Para ello, el laboratorio del Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi (Baix Llobregat) aísla y purifica la bacteria, y posteriormente, un laboratorio especializado elabora una vacuna personalizada. Ésta tendría una eficacia de un año.

La investigación se ha desarrollado con un centenar de mujeres de una edad media de 70 años que sufrían infecciones de orina de repetición —dos o más en seis o tres meses al año—.

Los resultados del estudio muestran que, tres meses después de la vacunación, el 51% de las participantes no registró ninguna infección urinaria, y en un 40% de los casos, se mantuvo sin infecciones el resto del año. Además, el tratamiento presenta un perfil de seguridad muy favorable, puesto que sólo un 6% de las usuarias experimentó una irritación local leve después de la administración.

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Más allá de los resultados físicos, la investigación destaca una mejoría significativa en el bienestar emocional de las pacientes. Este estudio ha sido impulsado por profesionales de la Unidad Funcional de Infecciones del Trato Urinario de Repetición del Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi.