Empieza el corte de la L9/10 Nord del metro de Barcelona entre La Sagrera y Onze de Setembre hasta el 6 de septiembre

Las estaciones de La Sagrera y Onze de Setembre de la línea L9/10 Nord permanecerán desde este jueves 24 de junio hasta el próximo 6 de septiembre fuera de servicio para poder ejecutar las obras de conexión de los ramales del tramo norte con el tramo central de la línea.

Las obras, que lleva a cabo la conselleria de Territori, se ponen en marcha y se desarrollarán en dos fases. La primera prevé dejar fuera de servicio el tramo entre estas dos estaciones hasta el 30 de agosto. En la segunda fase, el corte se extenderá hasta la estación de Bon Pastor y dejará fuera de servicio el tramo entre La Sagrera y esta estación del 31 de agosto al 6 de septiembre.

Servicio alternativo

La alternativa de transporte que propone la Generalitat es el propio metro, mediante el enlace con la L1 en Fondo y con la L2 en Gorg. Asimismo, las líneas regulares de bus H8, 34 y 126 recorren el tramo afectado.

TMB ha habilitado también un servicio alternativo de autobuses que recorrerá el tramo afectado de la primera fase con un intervalo de entre 6 y 11 minutos los días laborables y de 10 minutos los sábados y festivos. El servicio está cubierto por cuatro vehículos los días laborables y por dos los sábados y festivos. Los autobuses circularán en el mismo horario del metro. Por ello, igual que ocurre con el suburbano, la noche del sábado al domingo el servicio funcionará toda la noche.

En ambos sentidos

En dirección Onze de Setembre, los vehículos circularán por la avenida Meridiana y por las calles Dublín, Rovira i Virgili, Pare Manyanet, Josep Soldevila y rambla Onze de Setembre. En dirección La Sagrera, los vehículos saldrán de la misma rambla Onze de Setembre y continuarán por Gran de Sant Andreu y la calle Garcilaso hasta la intersección con la avenida Meridiana, donde se ubicará el punto final. El tiempo de vuelta se estima en unos 23 minutos aproximadamente.

Entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, en dirección Bon Pastor, los vehículos circularán por la avenida Meridiana, la calle Dublín, la calle Rovira i Virgili, la calle Pare Manyanet, la calle Josep Soldevila, la calle Segre y la calle Sant Adrià. De vuelta en dirección La Sagrera, el bus continuará por el paseo Enric Sanchis, la calle Josep Finestres, la calle Fra Juniper Serra, la calle Formiga, la calle Sant Adrià, la calle Josep Soldevila, rambla Onze de Setembre, calle Gran de Sant Andreu y la calle Garcilaso hasta la intersección con Meridiana.

Obras entre dos túneles

En este pozo, que se encuentra a cielo abierto, confluyen dos túneles que lo atraviesan: el túnel de la L9/L10 y el túnel de un tramo de la futura prolongación de la L4 entre La Pau y La Sagrera. En la actualidad, las líneas L9 Nord y L10 Nord discurren en el ámbito entre el macropozo y La Sagrera por el túnel correspondiente a la L4, dado que el tramo central de la L9/L10 no se encuentra operativo. Las obras se encargarán de redirigir y conectar el actual ramal norte con el nuevo tramo central de la línea. El presupuesto de esta actuación es de 22,6 millones de euros.