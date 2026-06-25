Detenidos cuatro falsos dentistas y un propietario de clínicas en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron, el 17 de junio, a cinco personas de entre 32 y 60 años como presuntos autores de un delito de usurpación de estado civil, estafa, intrusismo profesional y lesiones.

La investigación se inició a finales del mes de abril de este año después de que los agentes tuvieran conocimiento, a través de las manifestaciones de un testigo, de la posible existencia de actividades profesionales irregulares en varios centros odontológicos. Según la información aportada por el testigo, varias personas estarían ejerciendo funciones propias de profesionales sanitarios sin disponer de la titulación legal exigida para desarrollar esta actividad.

Ante los indicios existentes, la policía catalana inició la investigación y tomó declaración a diferentes personas que manifestaban haber sido víctimas de tratamientos presuntamente fraudulentos. También se realizaron una serie de vigilancias discretas sobre los centros investigados. Las declaraciones permitieron constatar que varias víctimas habrían sufrido secuelas físicas derivadas de las intervenciones médicas fraudulentas, así como posibles estafas económicas por el abono de tratamientos no finalizados.

El Departament de Treball y el Departament de Salud colaboraron en la inspección para detectar posibles infracciones administrativas y penales relacionadas con la actividad desarrollada. Con todos los indicios recogidos, los investigadores solicitaron la entrada y registro judicial en las clínicas investigadas, que fue autorizada por el juzgado de instancia e instrucción correspondiente y tuvo lugar el 17 de junio. Se practicaron entradas y registros en dos clínicas dentales ubicadas en las localidades de Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat. Durante el decurso de la inspección, la policía corroboró que se estaba ofreciendo un servicio integral de tratamientos médicos y quirúrgicos totalmente fraudulentos.

Además, se intervinieron aparatos informáticos, documentos de agenda de visitas, y se constató que no se cumplían las condiciones técnicas y sanitarias mínimas con el material y los aparatos que se utilizaban en este tipo de clínicas. Los Mossos aseguran que incluso localizaron material enmohecido y productos sanitarios caducados.

Además de las cinco detenciones, los Mossos precintaron policialmente los dos centros y posteriormente el juzgado que lleva la causa ratificó judicialmente este cierre provisional por el riesgo para la salud de las personas. Los detenidos, que no tenían antecedentes, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Martorell.