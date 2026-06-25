Una jueza deniega el desalojo exprés de un piso reocupado en La Mina tras ser desahuciado

Los desahucios a cuentagotas de 58 pisos públicos ocupados desde 2017 en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, continúan mientras cuesta adivinar cómo se resolverá el pulso abierto entre las instituciones y los habitantes de los domicilios tomados. La semana pasada se vaciaron tres viviendas y los lanzamientos han proseguido esta semana, con otras siete expulsiones, tres este jueves por la mañana y todas en el mismo edificio de la Rambla de la Mina. En paralelo, dos de las tres familias desalojadas la semana pasada volvieron a acceder a los domicilios. El Consorcio de La Mina (propietario de los hogares, integrado por la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià) ha denunciado ambas reocupaciones. Por ahora, una jueza ha desestimado el desalojo inmediato que la administración instó de una madre de 21 años con un hijo de cuatro años y siete meses, que volvió a entrar en el hogar horas después de la intervención policial con la que se le hizo fuera del piso asaltado. El juzgado alega que ha probado que carece de un lugar donde realojarse.

En la resolución, a la que EL PERIÓDICO ha tenido acceso, la plaza número 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Badalona concluye que “resulta dudosa la concurrencia de razones de urgencia” para ordenar el desahucio exprés solicitado como petición cautelar, sin esperar a que finalice el proceso judicial iniciado a raíz de la denuncia. “Nada se aporta que sustente tal requisito”, reprocha el auto. Apostilla que “debe ser desestimada de manera taxativa por no ser la medida interesada proporcionada”. El procedimiento deberá dirimir el eventual retorno del domicilio a manos del Consorcio de La Mina.

Manifestantes y agentes de los Mossos d'Esquadra, durante los desahucios de este jueves. / ZOWY VOETEN

A su vez, la jueza aduce que “la parte denunciante resulta ser una persona jurídica multipropietaria y la parte denunciada acredita hallarse en situación de vulnerabilidad habitacional”. Algunos residentes en proceso de desalojo y el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que les da apoyo, explican que varios habitantes han recibido informes de vulnerabilidad de los servicios sociales en los últimos días, cuando también se les ha incorporado a la mesa de emergencia para que examine si cumplen las condiciones para obtener un domicilio social. Sostienen que la documentación ha llegado con un margen demasiado escaso para recurrir al juzgado para tratar de frenar los lanzamientos. El auto también alega que “el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, por el momento, no ofrece una alternativa habitacional”.

Aparte de las dos reocupaciones de la semana pasada, los ocupantes que se oponen a los desahucios no han retomado por ahora los otros ocho pisos que los Mossos d'Esquadra ha vaciado hasta el momento en la misma escalera. En paralelo, reclaman que la administración estudie sus casos para que valore regularizar la estancia en las viviendas concediéndoles alquileres sociales.

Denuncia por usurpación

La denegación del desalojo rápido se tomó al día siguiente de la primera tanda de expulsiones del macrodesahaucio de La Mina, que se prevé llevar a cabo con un goteo de desalojos programados al menos hasta diciembre. El Consorcio de La Mina denunció ante el juzgado de guardia la “presunta comisión de un delito leve de usurpación de bienes inmuebles”, por lo que reclamó el “desalojo de los denunciados como medida urgente”, reza el documento judicial. El organismo solicitó “medidas cautelares urgentes sobre la persona que ha ocupado” el piso de marras.

El ente encargado de los planes de transformación en el barrio recordó al juzgado que requiere el desahucio “para poder realojar a otra familia del proyecto de expropiación de la calle Venus”. Se trata del bloque condenado al derribo desde el 2002, motivo por el que se erigieron los pisos públicos en parte ocupados. Los seis edificios donde se reparten los 58 hogares en disputa permanecieron deshabitados durante al menos siete años y fueron asaltados a la vez un mismo día de 2017. Sucedió un mes después de que dejaran de ser vigilados bajo la autoridad de un cabeza de familia de La Mina, al destaparse una red de pagos ilegales. El caso acabó con la condena de un exteniente de alcalde de Sant Adrià.

Los Mossos d'Esquadra portando un ariete para desahuciar tres viviendas ocupadas en La Mina este jueves. / ZOWY VOETEN

El reciente auto desgrana que, aunque no se ha acreditado documentalmente, es sabido que la finca en litigio es de titularidad pública por ser un hecho “notorio que ha trascendido a los medios de comunicación”. En todo caso, aprecia que “resulta cuando menos discutible” que exista un peligro para la propiedad en caso de demorarse el desahucio que urge y que recalca que no se justifica por el solicitante. Por ello, estipula que “en el momento actual debe ser desestimada” la orden cautelar de desalojo porque “no concurren en el presente caso los requisitos legales” para dictarla.

Enfrentamiento con turistas

Mientras tanto, un operativo policial ha ejecutado esta mañana la tercera tanda de desahucios de viviendas públicas ocupadas en La Mina. Los Mossos d’Esquadra han desplazado seis furgones y se han vuelto a desplegar agentes antidisturbios. Los policías han accedido sin apenas oposición al mismo edificio de los dos pasados lanzamientos. Unos operarios han cargado con tres puertas blindadas para cubrir las entradas de los domicilios que estaban ocupados ilegalmente.

En los hogares desocupados este jueves no residían menores. Al menos uno de los desahuciados no ha podido estar presente durante la actuación de la policía. Es desempleado y justo esta mañana tenía una entrevista de trabajo.

Los turistas que se han encarado con manifestantes y vecinos opuestos a los desahucios en La Mina. / ZOWY VOETEN

Medio centenar de vecinos, ocupantes y activistas de colectivos antidesahucios han protestado de nuevo contra el dispositivo policial. La intervención y la concentración han discurrido sin incidentes, hasta que tres turistas jóvenes se han burlado de los manifestantes. Se han encarado con los congregados desde un balcón situado justo enfrente del inmueble donde se han practicado las expulsiones. Un vecino contaba esta mañana que los apartamentos turísticos están extendidos por varias escaleras de la rambla de la Mina.

Con unos asomados desde un primer piso y los demás a pie de calle, los visitantes -que hablaban en inglés y empuñaban botellines de cerveza- y los vecinos han intercambiado improperios y se han lanzado mutuamente algunos objetos. Los turistas han tirado un altavoz Bluetooth a los concentrados y algunos viandantes se han vuelto tirándoles unas botellas. Los Mossos han tratado de apaciguar los ánimos.