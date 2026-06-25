Captan la explosión de un superbólido que ha surcado el cielo de Catalunya

Durante unos breves segundos, los cielos de Catalunya se han iluminado esta pasada noche por la presencia de un superbólido. La bola de fuego que ha generado el objeto al entrar en la atmósfera terrestre ha podido detectarse desde distintos puntos del territorio a las 2.30 horas de este jueves 25 de junio. Así lo han explicado a este diario fuentes de la red de Investigación de Bòlidos y Meteoritos (SPMN) coordinada por el Institut de Ciències de l’Espai (CSIC-IEEC).

Josep M. Trigo i Rodríguez, investigador científico del ICE-CSIC y miembro del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya señala a este diario que un bólido es el fenómeno luminoso surgido de "la ablación de una roca que llega a la atmósfera a hipervelocidad, desde el espacio interplanetario". La distinción con el término meteorito radica así en que este último solo es aplicable a estas rocas si "han sobrevivido y han llegado a la superficie terrestre".

En un artículo escrito por el mismo investigador, éste señala que el espacio interplanetario está plagado de partículas que son el "producto de la erosión de asteroides y planetas a través de impactos". Todos estos fragmentos, denominados meteoroides, "se desplazan a velocidades relativas de decenas de kilómetros por segundo y, al ser interceptadas por la Tierra, generan un rastro luminoso conocido como meteoro que se produce al interaccionar a gran velocidad con los componentes de la atmósfera", sigue el texto. Así, los meteoros más brillantes se denominan bólidos y "su estudio desde la superficie terrestre o desde satélites artificiales permite reconstruir sus trayectorias y deducir los lugares de caída de meteoritos".

El superbólido de este 25 de junio ha sido detectado desde una decena de estaciones de videodetección de la red catalanas o valencianas. En concreto, se ha captado desde las estaciones de Pic Bartolo, operada por Vicent Ibàñez; Breda-Girona, por David Molner; Catarroja-València, por Lluís Farinós; Esparreguera, por Jordi Gil; Folgueroles, por Pep Pujols (AAO) y Josep M. Trigo (CSIC/IEEC); Gavà-Colomeres, por Carles Pineda; Observatori del Montsec, por Kike Herrero (IEEC); Observatori de Pujalt, por Josep Ma. Llenas; Sant Fost de Campsentelles, por Lina Aguasca; Sant Mateu, por Cèsar Guasch, y Vallirana, por Fernando Gómez. Además, también fue registrado por la estación francesa FRIPON de Marseille.

El doctor Trigo i Rodríguez comenta que todavía trabajan en la reconstrucción del bólido, pero dice que su entrada en la atmósfera ha sido a una velocidad de unos 140.000 kilómetros por hora. "Es un acontecimiento muy luminoso, dentro de la categoría que denominamos superbólido, posiblemente detectado también desde el espacio", indica el investigador, quien señala también eque es un fenómeno que puede apreciarse solo unas pocas veces al año en Catalunya y España.

La Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos es un proyecto de ciencia ciudadana del iCE-CSIC con más de 30 años de historia y tres meteoritos recuperados. Josep M. Trigo i Rodríguez reivindica así que, antes de su labor, hacía 57 años que no se había recuperado ninguno.