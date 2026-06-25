¿Más horas de sol?
Este fin de semana son los días en que se hace de noche más tarde en Barcelona
Las puesta de sol más tardías no coinciden necesariamente con los días con más horas de luz
Es Sant Joan la noche más corta del año? Desmontando un mito
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Desde el cambio de hora del pasado 29 de marzo, el que se adapta al horario de verano, la puesta de sol se ha ido retrasando paulatinamente unos minutos, haciendo las jornadas cada vez más largas, hasta el solsticio de verano, el pasado 21 de junio.
Alrededor de estas fechas, cada año dos mitos muy extendidos vuelven al debate público: el primero es que la noche de Sant Joan es la más corta del año, lo cual no es cierto según un punto de vista astronómico; el segundo, que el día en que el sol se pone más tarde es el mismo día del solsticio de verano.
Los días son cada vez más cortos
Al contrario de lo que se suele pensar, todavía no hemos vivido los días en los que se hace de noche más tarde, ya que realmente este hecho no coincide con el solsticio de verano, aunque sí es el día con más horas de luz y la noche más corta del año en este hemisferio.
Lo que sí sucede a partir de estos últimos días del mes de junio es que los días son cada vez más cortos, aunque de forma prácticamente imperceptible, porque es una diferencia de apenas un minuto o, incluso, de segundos.
Ello se debe a que, cada día, la salida del sol también es más tarde; por este motivo no coincide con el día más largo y únicamente se puede hablar de que este fin de semana son los días en que se hace de noche más tarde en Barcelona.
El atardecer aún se retrasa
Por tanto, en Barcelona, tras pasar la verbena de Sant Joan, y antes de Sant Pere, el 29 de junio, se darán las puestas de sol más tardías. Los días 27, 28 y 29 de junio, el sol se pondrá a las 21.30 horas (hora peninsular española).
Teniendo en cuenta hasta los segundos, el domingo 28 y el lunes 29 de junio el sol se pondrá más tarde: a las 21 h 30 m 04 s, una diferencia de 2 segundos respecto el sábado 27, cunado se pondrá a las 21 h 30 m 02 s, según la plataforma Maplog, que utiliza Google Maps para calcular y mostrar los horarios exactos de salida y puesta del sol en cualquier lugar del mundo.
Ritmo diferente
Esto ocurre porque el horario de salida y el de puesta de sol no cambian al mismo ritmo ni de forma simétrica alrededor del solsticio. Así, después del solsticio de verano, las primeras mañanas empiezan a retrasarse más rápido de lo que avanzan las puestas de sol.
El resultado es que la duración total de horas de sol disminuye, pero el atardecer aún se retrasa unos días más.
De esta forma, tras el 27, 28 y 29 de junio -a partir del 30 de junio- el sol irá poniéndose cada vez más pronto.
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