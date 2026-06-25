Fira de Barcelona comienza las obras de derribo en Montjuïc para estrenar su gran transformación en 2029

El recinto ferial de Montjuïc encara el inicio de las obras que deben desembocar en la enésima gran transformación de la montaña de Barcelona, con un coste de al menos 400 millones de euros para que el escaparate por excelencia de los grandes eventos de la capital se reinvente una vez más. La meta para estrenar la reconfiguración del emplazamiento histórico de Fira de Barcelona se sitúa de aquí a tres años, coincidiendo con el hito del centenario de la Exposición Internacional de 1929, origen de los pabellones alineados a lo largo de la avenida Maria Cristina, entre la plaza Espanya y la avenida Rius i Taulet. El trasiego de trabajadores tras las vallas que cierran el acceso a la plaza Univers ha sustituido el hormigueo de asistentes de certámenes multitudinarios, como el Cómic Barcelona o el Sónar. Revela que ya han empezado los trabajos preliminares para acometer los derribos que deben dejar espacio para el nuevo aspecto que el complejo ha de adquirir al mismo tiempo que se conmemoren los 100 años de la emblemática cita.

Una gran lona que cuelga sobre la fachada del Palau de Congressos de Barcelona revela su próxima demolición. Además, la entrada se ha tapiado con una plancha metálica. También desaparecerá el palacio 4, encajado a la espalda de la nave en desuso para congresos. La empresa pública Fira 2000 -encargada de ejecutar la remodelación- explica que las obras de deconstrucción costarán 3,1 millones de euros (IVA excluido) y se han otorgado a la sociedad Herbal Diggers.

La entrada tapiada de la plaza Univers, en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. / ZOWY VOETEN

Fira de Barcelona agrega que los trabajos previos para echar abajo ambos edificios ya están en marcha. El Palau de Congressos, de 5.500 metros cuadrados, será el primer inmueble que se tirará al suelo. Luego será el turno del palacio 4, de 10.300 metros cuadrados. Con las dos demoliciones, quedará un descampado sobre el que se levantará el nuevo Palau Multifucional, que abarcará 20.500 metros cuadrados de superficie en dos plantas y una pasarela exterior ajardinada.

Nueve meses

La Fira explica que las labores de demolición empiezan con la perspectiva de que estén acabadas para el primer trimestre de 2027. El tramo final del derribo se solapará con el comienzo de la edificación del Palau Multifuncional.

El objetivo es que la construcción del nuevo equipamiento del recinto de Montjuïc dure unos dos años, para llegar a tiempo de la efeméride de la Exposición Internacional. Fira 2000 añade que las obras para erigir el futuro pabellón saldrán a concurso después del verano. Los proyectos y los trabajos a ejecutar saldrán a licitación por fases, con idea de acortar así los plazos. Estará dotado con dos grandes salas expositivas, ambas de 10.000 metros cuadrados y con aforo para unos 7.500 espectadores. Se augura equipado para actividades de gran afluencia, incluidos conciertos.

Vista general del nuevo barrio en la fira de Montjuic / EL PERIÓDICO

El diseño del Palau Multifucional se confió a un equipo de arquitectos formado por Smiljan Radic (ganador del prestigioso premio Pritzker este año), Miquel Mariné Núñez, Beatriz Borque y César Rueda Bonet. Estará unido al reformado y ampliado Palau de Comunicacions mediante una pasarela con árboles de 15 metros de ancho que sobrevolará Maria Cristina, con capacidad para albergar a 1.500 personas. La renovación del ala izquierda del complejo ferial de Montjuïc absorberá una inversión de 159 millones de euros.

Viviendas y equipamientos

El palacio 2 se lavanta tras los dos pabellones que se borrarán del mapa. Es el más grande hasta ahora del conjunto de Montjuïc, con 24.000 metros cuadrados, y se tirará en gran parte para encajar la operación urbanística que se concibe en el seno del recinto de la Fira, más allá de los festejos de 2029.

Sobre el solar que se abrirá se edificarán tres manzanas de cuatro a ocho plantas, con 500 pisos de protección oficial en régimen de alquiler y 36 domicilios dotacionales para casos de emergencia. Deben empezar a construirse en 2030 y estar listos en 2033. Se completarán con 2.000 metros cuadrados para comercios en los bajos. Además, se alzará un ambulatorio a partir de 2030, se agrandará el museo Espai Bombers y crecerá el patio de la escuela Mossèn Jacint Verdaguer.

Un operario de las próximas obras de derribo en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, en la plaza Univers. / ZOWY VOETEN

Un polideportivo se instalará en lo que quede del palacio 2, que trasladará la actividad ferial que hasta ahora acoge a otras instalaciones. Del mismo modo, el foro de congresos se mudará al Palau Alfons XIII, infrautilizado hasta ahora. Las adecuaciones en el edificio han comenzado.

Fira de Barcelona concedió la retirada de techos con amianto del Palau Alfons XIII por un importe máximo de 1,7 millones de euros. Aparte, la rehabilitación del inmueble para adaptarlo como sede de congresos se presupuesta en 77 millones de euros. Se equipará con un auditorio con 2.026 butacas, seis salas y un escenario polivalente. El edificio gemelo ubicado enfrente, el Palau de Maria Eugènia, se remodelará para alojar la ampliación del MNAC, con un coste de 76,8 millones.